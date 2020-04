El Municipio realizó un operativo de organización y prevención en las filas de los bancos

El intendente Juan Zabaleta supervisó la jornada de pago a los jubilados junto a los responsables de las áreas para garantizar el distanciamiento y las medidas de prevención. Se vacunó contra la gripe y la neumonía.

El Municipio de Hurlingham llevó adelante un importante operativo de organización, control y prevención en las inmediaciones de los bancos con el objetivo de asegurar el distanciamiento social en las filas y asistir a los jubilados y pensionados durante la espera en cada entidad. Desde ayer a la noche, se colocaron más de 500 sillas alrededor del Banco Piano, el más concurrido, para facilitar el orden y la espera. También se realizó vacunación antigripal y contra la neumonía.

“Estuvimos temprano con Defensa Civil del Municipio, con los Bomberos Voluntarios y con la Policía Bonaerense organizando todo el sistema de pago a jubilados y pensionados y ha salido muy bien, fundamentalmente porque se organizó en lo que hicimos todos los intendentes; asistencia con sillas, alcohol en gel, ordenando el ingreso, brindando café y mate cocido, y por sobre todo, que puedan realizar los trámites de manera rápida. Se resolvió muy rápido”, dijo el intendente sobre el operativo.

Entre las medidas adoptadas, personal de las áreas de Defensa Civil, Salud, Seguridad y organizaciones comunitarias que colaboraron se encargaron de ordenar a las personas para que respeten la distancia que determinan los protocolos para evitar contagios, ofrecieron alcohol en gel y barbijos, repartieron café, facturas y galletitas y reforzaron la información sobre las medidas de prevención. Durante la jornada, también se realizó vacunación antigripal y contra la neumonía. En el operativo colaboraron distintas iglesias del partido y participaron voluntarios militantes.

“El Gobierno decidió cuidar la economía de las familias que menos tienen, y ahí aparecen los ingresos familiares de emergencia, los bonos a los jubilados y a las AUH, la tarjeta alimentar, y eso lo importante es ordenarlo. Lo que ocurrió el día de ayer no va a volver a ocurrir. Ha sido muy contundente el Presidente, estas cosas no pueden volver a pasar. Está costando mucho sostener la cuarentena para cuidar a los vecinos y a los argentinos, en definitiva. Los que tenemos responsabilidades de gobierno no podemos relajarnos”, finalizó el máximo responsable del gobierno local.

Estos operativos continuarán durante los próximos días para garantizar que los jubilados y pensionados puedan cobrar sin problemas y cuidando su salud, según el cronograma de pagos establecido por el gobierno.