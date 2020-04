Estado-Pueblo-tiempo-COVID 19

Por Felipe Guzmán

Secretario Adjunto de la CTA

Morón, Ituzaingó y Hurlingham

Nuestro país y el mundo están sufriendo un tiempo muy convulsionado. Cuando todo esto acabe habrá que repensar las formas de los Estados, la cultura, y la economía.

En la década del 90´ se instauró en nuestro país el neoliberalismo que se había iniciado en años antes con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, dándole un fuerte golpe a la concepción de Estado y su rol. Así lo destacó el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva: «es imprescindible el rol del Estado para proteger a la población».

Desde el 2015 a 2019 el gobierno de Mauricio Macri trató de instalar nuevamente, y sentar las nuevas bases del neoliberalismo y de esta forma de disminución de la participación del Estado reduciendo derechos en todos los campos posibles, donde el más golpeado fue el campo de la salud pública.

Según Nicolás Kreplak hasta el 2015 el gobierno destinaba un 2,3% del presupuesto a salud y en el 2018 la inversión era de un 1,7%, tres años después un 25% menos, pero en realidad esa desinversión fue mucho mayor debido a la devaluación. Cuando Macri asumió el dólar estaba a 10 pesos, cuando se fue, el dólar estaba a 63 pesos, las vacunas y medicamentos en su mayoría estaban con precios dolarizados, por lo tanto, las compras se redujeron en 6 veces, solamente por la devaluación y a eso se le suma la quita presupuestaria del 25%.

¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué el Gobierno anterior electo, dramática-mente no vio a la salud pública como un bien social, sino más bien como un bien de mercado del que se deben apropiar los que lo puedan pagar? Esa es una lógica liberal que no es extraña, lo extraño es que muchas personas que lo acompañaron con sus votos no hayan podido verlo, que no hayan entendido que cuando el Estado se aparta, el pueblo en su conjunto es afectado. Será que fue posible porque al igual que Carlos Saúl Menem, para llegar a la victoria electoral debieron mentir a sus electores.

Ahora bien, ¿será este el momento de repensar el lugar del Estado en la vida de las personas? ¿La injerencia del Estado en los bienes culturales? ¿Su función económica y su intervención en el aparato productivo? Quizá sea un momento para pensarnos con un nuevo orden de Estado que ponga el foco en las comunidades y sus necesidades privilegiando una verdadera redistribución de la riqueza y no sosteniendo un régimen liberal que como prioridad tiene a defensa de la propiedad privada por encima de las demás aristas de nuestra golpeadas sociedades.

En este momento se están dando discusiones y se ataca a las medidas sanitarias que toma el Gobierno (aislamiento preventivo y obligatorio) y las limitaciones que debe tener el Estado en el marco de los derechos y las garantías individuales. Según el presidente «contamos con las medidas legales y necesarios para hacer cumplir con las medidas excepcionales que se implementaron» pero que no será esa la salida a esta crisis sanitaria no serán las medidas judiciales sino «la conciencia social» la que sacara al país de esta situación. Es decir un estado presente, y una sociedad como protagonista.

Lo que se hace con estas medidas es ganar tiempo para estar mejor preparados, gracias al sistema de salud que a pesar de los golpes que ha recibido sigue siendo bueno y muy efectivo. Será por eso que las demandas van sobre el estado y no sobre los particulares, porque el Estado a través del gobierno se hizo presente para resolver los problemas comunes de todos y todas.

Pero lo que debe venir después de esta crisis en términos económicos no puede seguir siendo un paliativo también, habrá que prever y planificar soluciones de fondo para nuestro sistema económico así como en este momento se va apuntalando y protegiendo a todos por igual dentro del paraguas del Estado.

Será el COVID-19 el que nos ayude a repensarnos como una sociedad más justa, equitativa y solidaria…