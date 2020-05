Falleció «Cacho» Cattani, pionero de la televisión regional

Carlos Cacho Cattani falleció el pasado 25 de abril a los 78 años. Periodista moronense de larga traectoria, fue el primero en realizar programas periodísticos televisivos en la región

El periodista José «Pepe» Delgaudio lo recordó de este modo en una nota publicada por el portal Desafío:

Ayer a la mañana falleció el amigo Carlos «Cacho» Cattani por un paro cardiorrespiratorio en su casa de Barrio Seré, Castelar Sur, lamentable pérdida para quienes lo tratamos durante varias décadas, siempre sonriente, de buen carácter, con un chiste y predispuesto a colaborar con los periodistas y medios locales cuando requerían de sus conocimientos y experiencia, fuera como camarógrafo, editor, productor u opinando de determinados hechos que conocía. En 1985 inició su ascendente carrera en Cable Color Oeste en Ramos Mejía como conductor y productor de su programa «Propuesta», el que a partir del año 2000 se emitió en Super Canal (Canal 3, Castelar) y que se pudo ver hasta hace 2 años. Además, por ser simpatizante de Deportivo Morón colaboró en «Aguante Gallo», en el mismo canal.

«Cacho» tenía 78 años (12/6/1942), peronista y socio vitalicio del Gallo de Morón, en los últimos tiempos soportó algunos problemas de salud, incluso caminaba acompañado por un bastón, situación que sobrellevaba con buen ánimo y que no le impedían mostrarse sonriente con quien se cruzaba en la calle. Asimismo, «Cacho» tenía proyectado hacer un programa en una radio local. En febrero último me consultó que me parecía y en que medio podía hacerlo, oportunidad donde le respondí que era bueno que los vecinos lo volvieran a escuchar y me ofrecí a interceder para que pudiera concretarse. Entre los años 2000 y 2002 colaboró conmigo haciendo cámaras junto a mi hijo Gustavo Ezequiel en el programa «La Noche del Martes» que conducía en Súper Canal (22 a 23 horas), también en notas de exteriores y edición de las mismas que luego emitíamos, ayuda que se reiteró entre los años 2007 y 2010 por la misma señal en los programas «Primer Día» y «Último Día» (lunes y viernes 22 a 23 horas). También, las noches del 24 y 31 de diciembre del 2000 las cenas y shows organizados por Bingo Royal de Morón para clientes de la sala fueron realizadas por «Cachito» y que tuve la suerte de conducir. «Cacho» Cattani era esposo de Liliana con la que compartió la felicidad de sus dos hijas y varios nietos/as, a quienes será muy difícil superar ésta triste pérdida y el acompañamiento que les hagamos llegar los que lo conocimos y compartimos gratos momentos por el ejemplo de virtudes que transmitía. «Cacho» querido, siempre estarás presente, solo te decimos hasta luego cuando Dios nos vuelva a encontrar. –