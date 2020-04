Fernández se reunió con Zabaleta y Jorge Macri para fortalecer el control de Precios en los distritos

El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a Juan Zabaleta y al intendente de Vicente López, Jorge Macri, con quienes repasó las acciones que los jefes comunales realizan en sus distritos en el marco del aislamiento por el coronavirus, entre ellas el control de precios .

En ese sentido «analizaron el cumplimiento del aislamiento» obligatorio para contener el avance del virus y «coincidieron en la necesidad de mantener los controles para garantizar la medida», según informó oficialmente la Presidencia.

Luego del encuentro, Jorge Macri se mostró alineado con Fernández y convocó a «convencer a la gente de que todavía no hemos ganado ninguna batalla» frente al coronavirus, por lo que resaltó la necesidad de que la sociedad cumpla con el aislamiento social.

«Esta pandemia puede ser una catástrofe si uno no hace lo que hay que hacer, y aún así no sabemos cuáles pueden ser los resultados», señaló el jefe comunal de Juntos por el Cambio.

El intendente de Vicente López dijo que el mandatario los convocó para, entre otros puntos, «revisar cómo estaba funcionando el aislamiento, la circulación, qué balance estábamos haciendo del funcionamiento de los bancos estos días, y lo que va a ser la vuelta del funcionamiento de los bancos a partir del lunes».

En declaraciones a TN, advirtió que «el argentino es muy triunfalista; sentimos que, como estamos logrando que la curva no sea como en otros países, ‘ya ganamos'», pero advirtió que «esta es una batalla que no se ha ganado, no se terminó de dar y lo peor, seguramente, todavía está por venir».

El intendente llamó a que «aunque algunas actividades vayan teniéndose que flexibilizar para garantizar que el país, de alguna manera, en algunas cosas críticas funcione, que todos los que puedan quedarse en casa se queden y, sobre todo, los mayores».

«Si alguien cree que es momento de jugar partidismos frente a este drama no entendió nada», concluyó.

Por su parte, Zabaleta dijo que el presidente Albero Fernández entiende que «los intendentes son parte de la solución» en el control de precios y la contención del avance del coronavirus en la provincia de Buenos Aires.