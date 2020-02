Fito Páez debutó haciendo un programa de radio en FM Triac

El músico se dio el gusto de hacer un programa de radio de dos horas hablando y escuchando lo que le gusta. Debutó en FM Triac, la mítica radio de Mario Ferrarese con raíz en Hurlingham y ramificaciones en Traslasierra.

El pasado 31 de enero de 2020, Fito Páez debutó como conductor radial. Lo hizo en el programa “Ciudad de ricos corazones”, un especial en FM Triac, la pionera de las emisoras FM en el país.

Fito Páez recorrió musicalmente toda la influencia musical, desde su adolescencia y juventud en Rosario hasta la actualidad.

Luego de más de dos horas por las que pasaron Troilo, Mercedes Sosa y Jaime Torres, Chabuca, Goyeneche, Frank Sinatra y Pablo Milanés hasta Herb Alpert y su Tijuana, Miles Davis, Guershwin, Mozart y Beethoven,

Fito se mostró más que entusiasmado. En su cuenta de Instagram publicó una foto junto con Mario Ferrarese y escribió: “con el creador de la mejor radio del mundo: la Triac, uniendo Hurlingham y Traslasierra desde hace 33 años, en la Triac solo se escucha música de oro. Prohibido para conservadores. Viva la Triac”.

En su debut radial Fito transitó cronológicamente su crianza musical. Junto con el simbólico dinosaurio que representa a la Triac, el artista presentó uno a uno a los intérpretes que influenciaron en su carrera.

Fito Páez es uno de los máximos exponentes de la música nacional de los últimos 30 años, y en su presentación radial junto a Mario Ferrarese, resaltó lo enriquecedor que fue escuchar en sus inicios a Génesis, Yes, Focus, Van Der Graff, Gentle Giant entre otros sinfónicos y obviamente en su recorrida musical tuvo una especial y amorosa evocación al Flaco Spinetta y Charly García, dos de los más grandes artistas argentinos con los que tuvo el privilegio de tocar y grabar.

El cierre de programa (a toda orquesta), lo hizo con la obertura de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, banda sonora en el arranque de 2001 Odisea del Espacio de Kubrick y obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche que suponemos fue lectura de Fito.

Mario Ferrarese comentó la presencia del rosarino señalando que: “todos sabemos que ‘Rosario siempre estuvo’ cerca y Hurlingham y Traslasierra también lo están” y recordó que a principios de los 80, Luca Prodan desembarcó en Argentina y “musicalmente forjó un lazo entre ambos Oeste. En sendas latitudes -y longitudes- nació Sumo” y consideró que años más tarde “con mucho menos trascendencia, FM Triac, la radio de Hurlingham, aterrizó en el Valle de los esdrújulos como un modo de reafirmar esa conexión ya establecida lustros atrás por el ferrocarril San Martín”.

Desde el 98, las ondas hertzianas de la Triac inundaron el Valle Transerrano con lo que Ferrarese bautizo como Puro Rock Fino.

Mario siempre reconoció ese estilo radio hizo que varias personalidades se acercaran atraídos por la música que pocas radios emiten.

Hoy se jacta que por ese motivo, Ludovica Squirru, Alfredo Rosso, Black Amaya, Miguel Grimberg, Claudia Puyó, Andrea Prodan, Alejandro Medina, Hector Starc y Antonio Biraben entre otros, vinieron a conocerlo y en algunos casos a hacer sus propios programas.

A principio de este enero, la Triac montó un móvil de exteriores en la localidad cordobesa de Nono, aunque Ferrarese lo relativiza diciendo que “muy móvil no es ya que está instalado en un edificio en pleno centro nonense”.

El Chino Ferrarese contó que “el viernes 31, oficiando de ‘padrino inaugurador’ se acercó Fito Páez, asiduo veraneante transerrano que durante enero disfruta las vacaciones en su casa de Yacanto y con una soltura radial suprema, pese a que nunca había hecho un programa propio, llevó adelante esa verdadera perla radial que algunos privilegiados pudieron seguir por la TV triac desde www.fmtriac.com.ar y en el cable TrasVisiòn de Mina Clavero”.

Este arranque de temporada en el verano de Traslasierra y un inminente nuevo lanzamiento de la Triac en Hurlingham, su tierra de origen, hace presuponer que el 2020 se presenta con grandes expectativas para la legendaria emisora. Ferrarese sorprendió (o no) respondiendo: “Posiblemente, comercialmente hablando, me vaya como el culo pero si así no fuera, no sería la Triac”

Lo concreto es que la leyenda sigue vigente y puede escucharse en Traslasierra, en Hurlingham y como dice su creador “en el resto del Cosmos, por que las leyendas se hicieron para continuar”.