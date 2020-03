Máximo Kirchner encabezó una jornada solidaria en un Centro de Jubilados  

Encuentro kirchnerista en el Centro de Jubilados «Nuevo 10 de agosto» de Villa Tesei.

Los diputados nacionales Máximo Kirchner y Cristina Álvarez Rodríguez visitaron el Centro de Jubilados Nuevo 10 de Agosto de Villa Tesei, fue el mediodía del 22 de febrero, en un evento organizado por La Cámpora de Hurlingham, al que llamaron «Jornada Solidaria Néstor Kirchner», en la que además de la charla de los dirigentes del kirchnerismo con los vecinos, los militantes realización trabajos de pintura y refacciones para mejorar la institución ubicada en la calle Mario Bravo.

El actual jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y la diputada nacional Álvarez Rodríguez, estuvieron acompañador por el sub director nacional del PAMI y ex presidente del Concejo Deliberante de Hurlinghan, Martín Rodríguez y la directora regional del PAMI, Valeria Zalazar (ex Secretaria del Concejo y Consejera Escolar de Hurlingham).

En su charla con los vecinos Máximo Kirchner habló sobre el impacto positivo de las nuevas políticas que está llevando adelante el actual gobierno de Alberto Fernández. «Estas son las cuestiones que tenemos que discutir para saber qué clase de Argentina queremos, si la queremos con las argentinas y los argentinos adentro, o si la queremos con las argentinas y los argentinos afuera».

El jefe de La Cámpora aseguró: «Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, y tener mucho autoestima por lo que hacemos», y agregó: «que no nos vengan a contar que no se puede» y agregó: «No hay apellidos milagrosos y no hay personas milagrosas, sí hay pueblos conscientes de lo que tienen por delante»

En la jornada participaron los concejales enrolados en esa corriente interna del Frente de Todos, encabezados por el presidente del Concejo Deliberante, Damián Selci, más la presencia de los concejales Cecilia del Pilar Sáenz, Adrián Eslaiman, Natacha Ghergo y Marcelo Fiori.