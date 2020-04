Presión de la empaquetadora Kasema SA a sus trabajadores

La empresa Kasema SA quiere que sus trabajadores no cumplan con el aislamiento y retomen la actividad. Respuesta de la UOM.

La Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Morón denunció a la empresa Kasema SA de presionar a sus trabajadores para que rompan la cuarentena.

Kasema es una empresa creada en 1976 dedicada a la fabricación de productos de empaque como blister de seguridad, flowpacks, estuchado y empaque de productos promocionales. Tiene su planta en Centenera 435 de Hurlingham y cuenta con una planta aproximada de 200 empleados.

A través de un comunicado emitido por UOM regional Morón se le solicitó a la empresa que «exprese detalladamente si el producto ameritaría la puesta en marcha de la producción» para analizar si «se enmarca en el decreto 297/2020 dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional de «aislamiento social preventivo y obligatorio» y la resolución 219/2020 del Ministerio de Trabajo».

Los establecimientos deben permanecer cerrados hasta que perdure la cuarentena, señaló la UOM Morón. «Sólo se reiniciará la producción si el producto se encuentra dentro de las excepciones, si es considerado de carácter esencial. Mientras tanto nuestra postura es inamovible» sentenció la organización obrera.

En declaraciones periodísticas, el secretario general de la UOM Morón, Sergio Souto consideró: «Es un hecho lamentable, llamamos a la reflexión del empresariado, acá no hay lugar para los vivos, en este momento resguardamos ante todo la salud», y agregó: «Hasta el momento no recibimos ninguna presentación», comentó Souto. «Ponemos a disposición nuestras herramientas para cada consulta de las empresas pero no vamos a permitir la extorsión de los trabajadores, menos en un momento tan delicado para todos, no se puede jugar con la desesperación de la gente».