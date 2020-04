Se confirmó el tercer caso de Coronavirus y Zabaleta dijo que estamos en el debate entre la vida y la muerte

El Municipio de Hurlingham comunicó el tercer caso de coronavirus (Covid-19) en el distrito. Se trata de una mujer de 41 años.

La paciente, vecina de Hurlingham, presentó los síntomas y fue atendida por su obra social en la Clínica del Sol, en CABA. Actualmente se encuentra internada y con buen estado de salud.

En tanto, el intendente Juan Zabaleta aseguró «Estamos en el debate entre la vida y la muerte. Nos tenemos que cuidar para no morirnos», al tiempo que hizo un anuncio escalofriante: «compramos cien bolsas para cadáveres. Nunca pensé que lo iba a hacer como intendente. Hay que contarlo», dijo Zabaleta al programa La Otra Vuelta de Tato Young. No obstante el jefe comunal siguió con un mensaje un poco más esperanzador: «también se está con expectativa. Nos cuentan los especialistas que vamos bien, que la única vacuna es quedarse adentro de la casa. Lo que pasó ese viernes con los jubilados no puede volver a pasar. Hay que ser inflexibles con el cumplimiento de la cuarentena. La famosa curva de la pandemia se está estirando gracias a la decisión de la cuarentena y de reforzarla», dijo el intendente.

Zabaleta también hizo referencia a cómo la crisis económica afecta a los municipios a la hora de pagar los sueldos de los trabajadores. «Estamos todos complicados, la recaudación está cayendo a no menos del 50% en el arranque del mes», sentenció.

Para consultar las novedades diarias de nuestro distrito sobre el tema se puede ingresar a www.hurlingham.gob.ar/covid19.