Alberto Sileoni: «En 45 años de docente, por primera vez no le veo la cara a mis alumnos, y eso es una diferencia tremenda»

Por Rody Rodríguez y Gabriela Chamorro.

Alberto Sileoni fue Ministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente es profesor emérito de la Universidad Nacional de Hurlingham. En esta entrevista analiza la educación en tiempos de cuarentena, las prioridades en la post pandemia, el rol de los docentes, y lo que puede -y debería- venir después.

-¿Cómo vive estos tiempos de coronavirus y cómo imagina la post pandemia?

-Siempre me parece que se puede distinguir varios planos. Hay un plano más político, social, planetario, que nos excede que es una interesante oportunidad para rediscutir el mundo. Desde el campo nacional y popular creo que debemos pensar el mundo posterior con más derecho, más justicia, más igualdad, más soberanía científica, farmacéutica, pero hay otros… digo Microsoft, Facebook, Google, Huawei que piensan en los grandes negocios que habrá que hacer con la virtualidad. Siempre me parece que se puede distinguir varios planos.

Y otro plano que no hay que olvidar, es lo que ocurrió en el neoliberalismo. Pareciera que la pandemia exige alguna suerte de paréntesis, pero hay que decir que buena parte de lo que nos está ocurriendo en términos sanitarios es por la desaparición del ministerio de salud oportunamente, y también habrá que decir que esta enorme desigualdad que se ve en el sistema educativo hubiera sido menor si se hubiera sostenido programas como Conectar Igualdad.

A Conectar igualdad nosotros la dejamos en 5 millones y medio de netbooks y Macri había dicho «vamos a sostener lo que está bien», si eso hubiera seguido hoy en el sistema educativo habría 7 u 8 millones de computadoras, y haría mucho menos patética esta desigualdad que se está dibujando ya mismo.

-Una desigualdad, una brecha en materia educativa muy grande que resultaba evidente antes de la pandemia

-Absolutamente. Las familias de clase media dudan de cuánto aprenderán sus hijos y si vos hablás con directores, con maestros del norte grande o de los lugares más carecientes de la Argentina ahí la duda no es cuánto aprenden, sino si a la vuelta estarán los mismos pibes que estaban. Ahí, sobre todo en el nivel secundario, tenemos realmente un problema sobre el cual hay que trabajar, porque hay un peligro concreto. Yendo al plano más educativo habrá que mirar los dos extremos del sistema: primerísima infancia, hay chicos de 4 que están afuera. En la provincia de Buenos Aires debe haber 80 mil afuera y la sala de 4 es obligatoria, y después hay un colectivo que me preocupa, y que a muchos nos preocupa, que es el de los adolescentes, que están sufriendo un confinamiento en una etapa de su vida que es singular-mente vincular, que necesitan estar con otros y que, la verdad, se la están bancando como buena parte de la población y ciudadanía con mucha dignidad, pero ahí hay que mirar, ahí hay que escuchar.

Después están los sectores que te dicen que hay que evaluar, los mismos que endeudaron, los mismos que llevaron el país al desastre, que son también los anticuarentena, quieren disciplinamiento, y dicen «hay que tomar una evaluación», y yo digo el primer día y el segundo, y muchos días hay que escucharlos, hay que dejarlos que se refuerce la vincularidad, ver qué sintieron los pibes en estos tiempos y hay que tratar de recuperar de a poco una normalidad que no va a ser igual a la normalidad que conocimos.

-Antes habrá que tomar lista, saber, como usted decía, si está la misma cantidad de pibes.

-Claro, y yo creo que esa es una de las primeras tareas del Gobierno nacional junto con las provincias, ir a buscarlos. Sé que hay algunas ideas en ese sentido, hay que ir a buscarlos, hay que ir a traerlos a la escuela, hay que pensar… porque aún en las carencias que vamos a tener en términos económicos, hay que pensar en una dotación de recursos informáticos y empezar por los pibes más carecientes, por las poblaciones de los conurbanos, las poblaciones del norte grande… donde no hay recursos, ahí ponerlos y trabajar mucho con ellos.

En el mundo que viene la virtualidad tendrá una importancia cada vez mayor y muchos de los pibes no tienen elementos, no tienen herramientas, no sólo no tienen netbook, con suerte algún celular con mala señal en toda la familia.

-Para aquellos alumnos que cuentan con recursos, ¿se puede ver como algo positivo el hecho de que los maestros debieron vincular-se con herramientas con la que los chicos ya estaban habituados?, ¿Puede ser que eso haya generado una mejor comunicación?

-Yo no sé si mejor, pero sí hago un reconocimiento a todos los educadores y las educadoras que, como pudieron, establecieron otros métodos de comunicación, no sé si es mejor, porque no todos están con los elementos necesarios, pero si quiero reconocer que hay voluntad de entender… como se estudia en la filosofía, primero hay asombro, después hay duda y después empezás a comprender. Los docentes lo han comprendido aun con dificultades; el otro día un gremio señalaba que el 60 y pico por ciento de los docentes no tiene una computadora personal, la está compartiendo con otros en la familia, entonces también los docentes tienen dificultades. Trato con ellos y están muy angustiados, pero sí, creo que han tomado la necesaria convicción de que el mundo había cambiado de un día para el otro, esto es muy impactante, el impacto de un mundo y otro es muy profundo en muy poco tiempo y los docentes lo han asumido y hacen lo que pueden. Hay una gran vocación de estar a la altura, pero también este no puede ser el estado natural de un sistema educativo, no es «arreglate como puedas», me parece que a la vuelta el Estado tiene que hacer una atribución subsidiada de tecnología para los docentes, ir de a poco distribuyendo tecnología para los pibes, y hacer una cosa mucho más sostenida y mucho más planificada.

-Otro tema a atender es la infraestructura escolar ¿no?

-Bueno, claro que si. Es imprescindible la dignidad material de las escuelas. No puede haber distanciamiento social en escuelas indignas, en escuelas que se llueven los techos, eso lo tenemos que mejorar y era evidentemente un objetivo del Gobierno Nacional, del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, más la dotación de recursos informáticos para docentes y estudiantes, ahí hay que hacer un gran esfuerzo, para lo que se viene se va a necesitar herramientas y hoy no están.

-Como docente de la UNAHUR, ¿cómo es la vida de la universidad en esta época?

-Hay de todo, hay mucha angustia, hay mucho agradecimiento también. En Hurlingham, como en muchas universidades, se está ofreciendo un cuatrimestre lo más normal posible, hay miles de estudiantes en los cursos y también hay algunos que se cayeron en el camino, hay unos que no sabemos por qué, aunque lo intuimos, y otros que nos dicen «profe, no puedo». Yo también enseño a estudiantes que son docentes a la vez, y me dicen «profe, entre mis obligaciones con la escuela, y mi familia… lo dejo para otra oportunidad».

Yo creo que al cabo de este cuatrimestre vamos a decir con satisfacción «pudimos sostener un cuatrimestre con dignidad, con aprendizajes, con sostenimiento del vínculo». Ahora, algo que a mí me resultó muy impactante, en este mayo cumplí 45 años de docente y prácticamente no dejé de dar clases un solo año, algún año cuando fui ministro… bueno… por primera vez no les vi la cara a mis alumnos, y eso es una diferencia tremenda, en términos de lo educativo.

Pero aún con esas dificultades el cuatrimestre en la UNAHUR se desarrolla y hay una gran cantidad de estudiantes que van a tener sus materias aprobadas, eso tiene mucho valor.

Y está también la tarea social de las universidades que enlaza la vocación militante, social, política también y se enlaza con las ciencias. Es una tarea encomiable de las universidades, que forman parte del Estado, y me parece que la recuperación del Estado también es una de las cosas más importantes que habrá que defender en la discusión post pandemia. Porque hubo una gobernadora que en octubre de 2017 dijo «no vine a cortar cintas, no voy a abrir hospitales», o «las Universidades no son para los pobres», y un presidente que dijo «¿para qué universidades en todos lados?», bueno… esos paradigmas, que infelizmente están muy vivos en buena parte de la sociedad argentina, hay que dejarlos atrás.

-Estamos en un año belgraniano, ¿qué reflexión le merece la figura de Belgrano?

-Los 250 años de su nacimiento, los 200 años de su muerte se hacen en un contexto de un gobierno y de un Estado que revaloriza el pasado y que ratifica nuestra condición de herederos de este Manuel Belgrano, que para muchos es uno de los padres fundadores muy queridos. Manuel Belgrano, objetivamente lo digo, es el primero que piensa un sistema de educación pública en Buenos Aires, en estas orillas del Río de La Plata, es el primero de estos hombres de mayo que habla de la educación. Lo prioritario en ese entonces, eran la agricultura, la industria que había en aquel momento, el comercio… él pone al lado de esas cuestiones la educación, y dice «miren, hay que inaugurar y fundar escuelas en los barrios, hay que pedirle a los jueces a que ordenen a los padres a mandar a los hijos a la escuela» es el primero que piensa en una educación para los que son mal recibidos siempre en las escuelas, para los huérfanos, para los pobres, para los indios, para las mujeres… es el primero que habla de la educación de las mujeres en el Río de La Plata.

Belgrano es una figura de extraordinaria relevancia.