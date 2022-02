Fin de la polémica por las vacaciones caribeñas de Volnovich y Martín Rodríguez

Alberto Fernández y Luana Volnovich anunciaron nuevo sistema de libre elección de médicos en el PAMI. Con el acto público del presidente de la Nación junto a la titular del PAMI quedó clara su continuidad en el cargo. Su viaje al Caribe junto a Martín Rodríguez no fue más que una tormenta de verano.

La aparición pública de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, junto al presidente Alberto Fernández para anunciar la puesta en marcha de un nuevo sistema de libre elección de especialistas médicos, pone un punto y aparte en las muy comentadas vacaciones que la funcionaria tomó en el Caribe mexicano, junto a Martín Rodríguez, el ex concejal de Hurlingham que cumple funciones de Subdirector del PAMI y de pareja de Volnovich.

En un acto en el Museo del Bicentenario, Luana Volnovich acompañó al presidente Alberto Fernández a presentar el nuevo sistema, que posibilita desde el 1° de marzo, que los afiliados de PAMI puedan seleccionar libremente entre 28.000 médicos especialistas y más de 1.000 centros de diagnóstico por imagen, acortando el tiempo de espera para acceder a las consultas profesionales.

Ese acto público enterró todas las versiones de posibles renuncias de la pareja responsable de la conducción del PAMI.

Como se recordará, en enero se difundió un video en el que Volnovich y Martín Rodríguez aparecen tomando un trago en Hollbox, una playa ubicada a pocos kilómetros de Cancún.

La decisión de la pareja de vacacionar en la exclusiva playa caribeña causó malestar dentro del gobierno. Los más benévolos hablaron de “imprudencia” y “falta de sentido común” de parte de la pareja por elegir vacacionar en el Caribe en plena crisis económica y mientras el gobierno fomenta el turismo interno.

Otros, con mayor severidad y en privado, reclamaban la renuncia de ambos, argumentando que esas acciones, aunque sean torpezas se pagan, “como lo pagaron Alejandro Vanoli y Ginés Gonzalez García”.

La oposición y los medios que la sostienen, también aprovecharon la escapada mexicana para sumar críticas a la coalición gobernante.

Finalmente todo fue una tormenta de verano y la propia Volnovih declaró en una entrevista en Futurock: “Me tomé vacaciones después de dos años de trabajo extensivo, fueron realmente muy necesarias, y el destino tuvo que ver con que usé pasajes que se me iban a vencer, cosas que les pasan a las personas que viven de su sueldo”.

La directora del PAMI se ocupó contabilizar las veces que fue nota de tapa y expresó: “También entiendo que el ataque de 12 tapas de diarios, mentiras absolutas y ataques brutales a cuestiones de mi vida personal, muchas por mi condición de mujer, fueron producto de mi trabajo” y en esa línea agregó: “Que me peguen por mi vida personal me da cierta tranquilidad de que no me pueden pegar por mi trabajo” y explicó “En el trabajo tengo mucho enemigos, tocamos muchos intereses, la historia de PAMI es muy oscura y nosotros damos la discusión”.