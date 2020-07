Francisco Molina Cárdenas: Las vivencias de un periodista militante

Por Rody Rodriguez

Francisco Molina Cárdenas está próximo a cumplir 87 años. Fue un vecino destacado de Hurlingham, pero ya hace tiempo que vive en José C. Paz, allí en 2000 se hizo cargo de la Biblioteca Municipal de la que fue director durante casi 15 años. Antes, Molina Cárdenas llevó una intensa vida dedicada al periodismo y a la militancia política. Se inició en los diarios y revistas de inocultable orientación peronista, como El Laborista, Democracia y El Líder. En Hurlingham creó periódicos emblemáticos en los años 70, como Realidad y Meridiano y fue el fundador de la agrupación Bases Peronistas.

-¿Cuándo, dónde y cómo llegaste al periodismo?

– Y eran los tiempos del primer gobierno del General Juan Domingo Perón, yo era muy pibe, menos de 15 años, y arranqué en el periodismo por casualidad porque me llevó un amigo a un diario, El Laborista, en Capital, que tenía como jefe a Aldo Pacheco, ahí arranqué, pero ya escribía, escribía versos, escribía cuentos.

-¿Vivías en Capital?

-Si, vivía en Capital, pero no nací en Capital, nací en Entre Ríos, en Concordia, la tierra de Pancho Ramírez, pero me crié en la provincia de Corrientes, allí viví hasta los 13 o 14 años y después me vine a la Capital.

-¿Conocías a alguien?

-No, no conocía, no, no. Pero tuve al lado cerca personas mayores que me han ayudado, felizmente me ayudaron. Otra época también, claramente.

-Eras muy jovencito, ¿y que hiciste en la capital?

-De todo un poco, trabajé en el puerto cargando bolsas de carbón y cajones de pollo, hasta que, como te contaba, un amigo me llevó a El Laborista y ahí hice mis primeros trabajos, después recorrí las redacciones de varios diarios, haciendo trabajos diversos, siempre en redacción, no en forma permanente, lo que en inglés se llama free lance.

Después estuve en el diario La Razón que tenía como secretario de redacción a Agustín Ferrari, también en la revista Ocurrió y en la revista Ahora.

-¿Siempre viviendo y trabajando en Buenos Aires?

– Si, aunque como no había hecho el cambio de domicilio, cuando me tocó el Servicio Militar, tuve que regresar a la casa de mis abuelos para enrolarme allá, y después de hacer la colimba en Curuzú Cuatiá volví a Buenos Aires, trabajé en Ferrocarriles y también volví a trabajar en el periodismo, haciendo notas en el diario Democracia y también en El Líder.

-Todos diarios peronistas

-Si, efectivamente, todos diarios y revistas de orientación justicialista. Ya en los tiempos de la resistencia, colaboré con la revista Mayoría de los hermanos Jacovella y después vine a vivir a la zona de Morón.

-Además de tu trabajo periodístico, tuviste una activa militancia dentro del peronismo, ¿verdad?

-Afortunadamente si, estuve varios años trabajando con Herminio Iglesias, en el Partido Justicialista, y en Morón, en los ’70 acompañé trabajando en prensa a quien fue intendente de Morón, Eubaldo Merino.

-¿Para ese entonces vivías en Hurlingham?

– Viví primero en el barrio Santa Clara, en Dante y Alsina, y después de vivir unos años en Marcos Paz, volví a Hurlingham pero ya en Km 18. Y como siempre mantuve la llama sagrada de la militancia, por todos los años de vivencias en el Justicialismo, armé en Hurlingham una agrupación Bases Peronistas, donde militaban un gran grupo de muchachas y muchachos, como Silvia Caprara, los hermanos (Carlos y Rubén) Zaidán, el flaco Néstor Bello, también María Esther Barrionuevo.

-¿Y en el periodismo cual fue tu actividad en Morón?

-Bueno, había fundado El Informativo de Morón que duró más o menos un año, y después, en los años 70, fundé desde Hurlingham los periódicos Meridiano, -que fue clausurado- y tiempo después Realidad, que tuvo mucha repercusión y también varios problemas, sobre todo con los militares que ya habían tomado el poder. Hubo algunas ediciones secuestradas y yo pasé varios días guardado en la casa de unos amigos en La Plata.

-¿Qué diferencias encontrás en el periodismo de hace algunos años y el actual?

– Creo que la gran diferencia es que ha avanzado mucho la tecnología, pero pienso que la tecnología no reemplaza la racionalidad sino que la complementa diría yo. Para mí las tecnologías son neutras, lo que prevalece son los valores morales del hombre, que le dan credibilidad a los hechos, a lo mejor es una filosofía barata, de estaño como se decía en mi época, pero creo que no estoy errado, a lo mejor si… no se…