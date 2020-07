Gisele Sousa Días: El periodismo en los nuevos tiempos, las perspectivas de género y los feminismos

Por Gabriela Chamorro

Paisana de Hurlingham, Giselle Sousa Días es una de las periodistas jóvenes más destacadas de la Argentina. Especializada en problemáticas sociales. Trabajó en medios nacionales e internacionales como Courrier International, El Mundo de España y Clarín. En 2014, ADEPA la distinguió con el primer premio en la categoría Derechos Humanos. Actualmente es editora de género de INFOBAE. Repasamos con ella la agenda de estos temas y la necesidad de una perspectiva que sea transversal en todas las noticias y las formas de abordarlas.

-Ya sos toda una referente dentro del periodismo en lo que se refiere a la perspectiva de género. ¿Es necesario ser una militante del feminismo para poder ejercer ese rol?

-Lo que si debe haber es un gran compromiso activo con querer cambiar una realidad desde los medios de comunicación, en lo que exigimos como periodistas, porque ocupamos un lugar desde donde podemos visibilizar realidades, podemos exigir estadísticas, diagnósticos, podemos levantar voces, hablarle a la justicia.

Hay muchas exigencias que hoy podemos mostrar que antes aparecían como problemas menores, y hoy poder hacer periodismo con perspectiva de género es ocuparse de los temas que antes no se ocupaban muchos, o por lo menos los medios masivos, porque entiendo que hay periodistas que lo hacen desde siempre, hay feminismos históricamente, me refiero más a lo masivo, lo que llega al común de la gente, si antes vos buscabas un tema de género no ibas a Clarín o a Infobae, y ahora un poco por la presión de todas las demandas feministas los medios masivos se vieron exigidos a poner el ojo sobre estos temas, a tratarlos mejor y ahí es cuando llegamos nosotras para intentarlo y poner los primeros ladrillos.

-Imagino que el rol que ocupás obliga a un gran esfuerzo, además de una enorme responsabilidad porque atraviesa a todas las temáticas. ¿Qué sentiste cuando te eligieron para esa tarea?

-Terror. Por un lado me puso contenta que estuviera pasando porque es una demanda histórica y que llegara finalmente a los medios masivos me pareció genial, pero después que yo fuera la responsable de eso, de tener que pararme del otro lado del mostrador y hacerme cargo de todo eso que había reclamado, que había exigido, me dio realmente un poco de terror.

Un poco antes había terminado mi tesis de maestría sobre las sobrevivientes, sobre que pasaba con las mujeres que sobrevivían a un intento de femicidio, que políticas publicas había sobre eso y en la conclusión planteaba esto, la necesidad de la perspectiva de género en los medios, en la justicia…Yo lo exigía desde otro lugar y de repente estaba un poco en mis manos, sin antecedentes de cómo se hacía, porque había un antecedente de una primera editora de género un tiempo antes en el New York Times, después en El País de España, en la Argentina en Clarín y después nosotros, es decir, no había un gran camino recorrido y era como ir caminando a ciegas, haciendo más o menos lo que creías que había que hacer. Obviamente me parecía una gran responsabilidad, una necesidad de ir acomodando las expectativas, por que, obviamente, al principio querés cambiar todo, y después tenés que aprender que muchas de las primeras cosas que lográs cambiar no se ven, una palabra que corregiste a tiempo, un compañero al que pudiste ayudar para que la nota salga bien, todo tu tiempo usado en cosas que salieron bien pero que técnicamente no se ven, porque el resultado no es una nota magistral, son un montón de hilos que se van cosiendo dentro de la redacción. O sea lográs que no aparezcan barbaridades en el título, que no se den tantos detalles en el relato de una violación para que no parezca pornográfico y que quede claro que es violencia y no un relato erótico y qué pasa cuando hay menores, o que sexualidad e identidad sexual no es lo mismo, es decir habilitar un montón de preguntas a un montón de personas que no tenían a quien preguntárselo.

La gran responsabilidad era saber si estaba preparada de dar respuesta a todas esas preguntas pero después fui entendiendo que yo había tejido un montón de redes a las que podía consultar si me faltaban respuestas. Me saqué así un poco la mochila de creer que tenía que tener respuesta para todo, porque muchas cosas exigían creatividad, exigían debate, y después ir apostando a las capacitaciones para que los cambios sean estructurales y no solamente fachadas en títulos correctos y después que haya enfoques malísimos.

Infobae, por ejemplo, tiene más de 200 personas y muchos por primera vez se asoman a un tema de género, gente en economía se dan cuenta que todas sus fuentes son hombres o gente de espectáculo que todos los días tiene un caso de abuso sexual cuando toda la vida habían hecho críticas de teatro y notas de la tele y de repente tienen que aprender hacer temas de violencia y para eso convoqué a Mariana Carbajal para hacer capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada sección, por que claramente economía no necesita saber sobre como se cubre un caso de abuso sexual infantil y lo bueno es que estuvieron todos, recursos humanos, publicidad, marketing, legales, redacción, fotografía, como para tener esta mirada transversal y más integral. Por que si tratás de que un título no sea sexista, pero al lado tenés un banner con una publicidad re contra sexista no sirve.

-Un cambio transversal y también generacional

-La vieja escuela de periodismo te instruía a consultar siempre a las dos fuentes y de repente vos le estabas diciendo que cambió, que no podés llamar a un violador si hablaste con la víctima.

A un montón de gente se le quemaron los papeles, porque hacían periodismo de la misma manera hace 30 o 40 años, hacía lo que habían hecho siempre, las dos fuentes, poner todos los detalles, usar la foto de la víctima y de repente pedís que no la revictimicen, evitar el morbo en los detalles…todo dentro de un medio masivo… a veces es difícil decirle a un medio que su nota más leía esta mal; he ganado batallas, hemos bajado videos, fotos, de notas que eran las más leídas del día… a veces no, pero vamos avanzando.

-Es progresivo, como la lucha misma del feminismo… paso a paso, mientras tanto ¿disfrutás de los logros obtenidos?

-Ahora un poco más. Al principio me costó… porque cuando llegas querés hacer un montón de cosas y pasaba el tiempo y las capacitaciones son lentas, la redacción tiene otras urgencias… Los cambios no se ven y me preguntaba ¿qué hice?, y después me di cuenta de la importancia del primer paso, que hay un montón de compañeros que tienen a quien preguntar o que se le empezaron a disparar algunas alarmas.

-¿Con qué sector tuviste que hilar más fino o trabajar más en la tarea de deconstrucción?, imagino que espectáculos que suele tener temas más sexistas.

-Justamente los de espectáculos son los que más rápido se adaptaron, incluso el jefe, que es varón, me advirtió a mí de cosas que yo no me había dado cuenta…

El desafío está en secciones como política o economía, el desafío está en romper con las estructuras que se reproducen de viejas estructuras tradicionales domésticas, quién maneja la plata, quién toma las decisiones…es lo que ves con el tema de paridad en el Congreso, ¿quiénes presiden las comisiones que realmente tienen temas trascendentes, presupuesto por ejemplo?, son los hombres… y ¿qué comisiones presiden las mujeres?, los temas más sociales. Ese mismo patrón está en todos lados

-También es cierto que el hecho de que haya más mujeres en puestos de decisión o en las redacciones no siempre implica que haya mayor perspectiva de género.

-No, claro, si no sería como creer que nuestra genitalidad, nuestra sexualidad define la forma en la nos paramos, lo vimos en el debate del aborto… estoy días escuchando a Patricia Bullrich, y ser mujer no garantiza nada. Incluso la propia Cristina y lo que pasó en el debate del aborto.

-¿Ves como un avance la creación de ministerios de la mujer, diversidad y género en la provincia y en la Nación?

-Me parece muy importante, primero porque en primer lugar, jerarquizás el tema, pero tenemos que ver que hacemos con eso. Puede ser una cáscara por un cuestión electoral y para dejar contentas s a las chicas o pueden salir de ahí políticas públicas con perspectivas, eso lo va a demostrar el tiempo.

Yo cuando veo a Alberto Fernández sentado con gobernadores y nunca está sentada la ministra de las mujeres y un poco me preocupa, me pregunto si esa es la importancia real y reflota esto que decimos, que para algunos siempre hay temas más importantes, como diciendo «chicas déjense de joder, lo de ustedes para después».

Por eso digo, puede haber un ministerio, después el tema es qué hace ese ministerio y eso se va a ver con el tiempo.

-Mientras tanto desde el rol de periodista, la tarea sería vigilar lo que se hace.

-Me preguntabas al principio si me sentía militante, mucha gente entiende la militancia como esa cosa de seguir ciegamente las convicciones y no cuestionar nada y mi posición es que, como periodistas nuestra función es la de ser críticas e ir vigilando, como bien decís, lo prometido… «vos dijiste que iba s a ser tal cosa, a ver, ¿qué hiciste?»

Juntas estamos activando desde distintos lugares del poder, nosotros desde los medios otras desde el Estado, o desde distintas organizaciones, formamos una red donde todas nos necesitamos, pero tampoco una cosa ciega porque una de las cosas que necesita el ministerio de la mujer es que las mujeres estemos exigiendo más.

-Exigencias tan diversas como sectores que representan a las mujeres y las diversidades.

-Es que cuesta mucho que entiendan que no existe el feminismo, existen los feminismos, con distintas demandas, desde distintos sectores, con distintas exigencias porque lo primero que te dicen -volviendo a los estereotipos- «locas de mierda no se ponen de acuerdo entre ustedes» o «donde hay muchas minas juntas siempre es para kilombo» y costó y va costar un montón que se entienda que hablamos de mujeres haciendo política.

Por eso me gusta hablar de feminismos, en plural, porque demuestra las diferencias. Algunos creen que mostrar las diferencias es mostrar debilidades y la verdad es que mostrar las diferencias es mostrar la complejidad y eso lo hace más interesante y nos saca de ese lugar de ser una cosa de chicas en reuniones en la que vamos todas juntas al baño.