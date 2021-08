La candidatura de Zabaleta y la confrontación con La Cámpora

Por Rody Rodríguez

El rigor informativo indica que en las elecciones primarias de setiembre y generales de noviembre se votarán legisladores nacionales, provinciales y municipales. De eso se tratan las llamadas elecciones de medio término, de renovar parcialmente las cámaras de diputados, senadores, los concejos deliberantes y los consejos escolares.

Objetivamente nadie va a votar pensando en quienes serán los nuevos diputados o concejales. Nadie, salvo los propios candidatos, algunos de sus familiares o empleados.

En las elecciones intermedias se vota pensando en los que gobiernan. Se vota para apoyar o para castigar a los gobernantes.

En este tipo de elecciones pesa más el sello que los apellidos que aparecerán en las boletas, salvo en los casos donde hay confrontación interna, esas que se terminarán dirimiendo en las PASO.

Es en el macrismo donde mayormente se han disparado distintas vertientes. Y más allá de las comprensibles ambiciones personales, esas opciones pueden ser explicadas desde la lógica de que hay diferentes maneras de hacer oposición. Algo que no corre para el oficialismo porque es prácticamente imposible demostrar que hay varias maneras de defender al gobierno. De modo tal que las internas en el oficialismo desnudan en principio, la debilidad de una construcción colectiva vencida por proyectos individuales.

En Hurlingham habrá primarias en el oficialismo. El Frente de Todos va con dos listas. No hubo forma de conciliar posiciones en defensa de esa construcción que a nivel nacional representan Cristina Fernández Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

La disputa por el poder local, que desde hace algunos años encabeza con leve disimulo el sub-director ejecutivo del PAMI y ex concejal Martín Rodríguez, salió a la luz. Se habla de que una vez más, se trató de imponer una lista dominada por La Cámpora, apostando a la aceptación pasiva del intendente Juan Zabaleta como ocurriera en las elecciones del 2019. Esta vez parece que Zabaleta no quiso ceder y decidió dar la pelea electoral con nombre y apellido.

Lo que hizo el intendente fue acortar camino. Si lo que se hace en las próximas elecciones es plebiscitar una gestión, Juanchi se puso al frente de la lista como candidato testimonial, un recurso varias veces utilizado, que tuvo su momento de mayor repercusión en el 2009 cuando el kirchnerismo presentó casi medio centenar de candidaturas testimoniales.

Pablo del Valle

En la lista que lidera Zabaleta, figuran varios representantes del Frente Renovador, otros referentes de distintas agrupaciones políticas del peronismo local, como Movimiento Mayo, Movimiento Evita, Peronismo 26 de Julio, Organización Corriente Clasista y Combativa, entre otros, y en tercer lugar está el actual funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación y ex secretario de gobierno municipal Pablo del Valle, recuperando así, visibilidad política y protagonismo en el distrito.

María Azucena Ehcosor

El nombre de Azucena Ehcosor, que secunda a Zabaleta, fue una de las sorpresas del cierre de listas, una mujer que suele ser identificada simplemente como la mujer de Luis Acuña, lo que es una descalificación para una figura que tiene peso político y trayectoria propia dentro del Frente Renovador, siendo la única dirigente de Hurlingham que llegó a ocupar bancas en la legislatura bonaerense como senadora provincial y en el Congreso, como diputada nacional. Más allá de la situación sentimental que une -o no- a Azucena con Luis Acuña, lo cierto es que el ex intendente está más cerca de la lista de la UCR Macrista de Francisco Manes (donde su amigo y socio Jesús Cariglino es candidato a diputado), que de la lista del Frente de Todos.

Martín Rodríguez

Por su parte, en la lista de La Cámpora -que encabeza obviamente Martín Rodríguez-, se sumaron otras vertientes del peronismo local, por ejemplo los que militaban en el sabbatellismo que hoy son una nueva extensión del camporismo, como la actual presidenta del bloque oficialista, Carolina Castro. También aparece el ex concejal y ex funcionario de Juanchi, Rodrigo Álvarez, hijo del ex intendente Juan José Álvarez. En el quinto lugar de la lista está Humberto Nito Bertinat, secretario adjunto de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires, titular del gremio municipal local y uno de los representantes gremiales en el Partido Justicialista que preside Máximo Kirchner.

Nito Bertinat

Las listas ya están presentadas, en el medio quedan rumores de intentos frustrados de acuerdos, búsquedas de unidad detrás de la candidatura del rector de la UNAHUR Jaime Perczyk o un posible desembarco de Zabaleta como Ministro de Desarrollo Social en reemplazo del futuro diputado Daniel Arroyo, pero lo cierto es que en Hurlingham, el 12 de setiembre el Frente de Todos va a internas. También lo hará el macrismo, pero esa es otra historia.