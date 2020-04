Jorge D’andrea: «La pandemia nos agarra con las defensas bajas por eso hay que multiplicar los esfuerzos»

Jorge D’andrea representa a los trabajadores de la sanidad en casi todo el Conurbano. El sector laboral más complicado y más comprometido en esta pandemia y en la zona geográfica más sensible del país. El secretario general de ATSA-Hurlingham analiza en esta nota la situación del sector y opina sobre la realidad del país en tiempos de pandemia.

Jorge D’Andrea es Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA-Hurlingham), el gremio que abarca 21 distritos de la provincia de Buenos Aires, casi todo el Conurbano, inclusive La Matanza, con 35 mil afiliados directos a la obra social. Uno de los sectores de trabajadores considerados en esta pandemia como esenciales y también los más expuestos ante el coronavirus.

En diálogo con Rody Rodríguez en el programa «Moros en la costa» (FM LA96 La Plata), el dirigente gremial dijo estar «ocupado y preocupado como todos los argentinos». Y sobre estos tiempos de pandemia amplió: «no son momentos fáciles. Todos conocíamos y conocemos el problema que tenemos en el conurbano. Somos muy concientes de nuestra realidad económica, de la realidad con la que asumió Alberto (Fernández) y frente a eso está mostrando una gran entereza, transmitiendo una seguridad que es sumamente importante».

Consultado sobre la situación laboral de los trabajadores de la sanidad, D’andrea recordó que «hace dos años, en una gran movilización que hicimos en Morón, decíamos que los argentinos le damos importancia a la salud cuando entramos a una clínica o a un hospital, después nos olvidamos. Eso le ha pasado al mundo. Y en los últimos cuatro años del gobierno de (Mauricio) Macri esto se agravó, con la desinversión en la salud y la educación».

Tras destacar «la batalla que vienen sosteniendo nuestras compañeras enfermeras, enfermeros, todo el personal de la Sanidad, nuestros compañeros de seguridad, todos lo que con mucha valentía nos cuidan», D’andrea analizó el accionar del gobierno subrayando que «Alberto hace tan solo 90 días que asumió y no puede hacer magia. Claro que salud vuelva a ser un Ministerio y que al frente esté Ginés (González García), reivindica el valor de la sanidad, pero venimos de una situación económica muy fea y esta pandemia nos ataca en medio de la tarea del gobierno de organizarse para salir adelante… nos agarra con las defensas bajas… pero yo confío mucho en nuestra gente, en nuestra patria, en nuestros dirigentes, y se que es posible multiplicar los esfuerzos haciendo caso a una sola conducción, que es la conducción del Estado. Hoy tenemos un Estado, no hace mucho tiempo se denostaba la tarea del Estado, muchos sostenían que los mercados eran más importantes que los Estados. Este golpe que nos pegan en la frente a todos nos ha demostrado qué sería nuestra Argentina si no tuviéramos un Estado presente tan como el de hoy».

Para el dirigente gremial y vicepresidente del PJ Morón «el conurbano es la región más vulnerable, la que más tenemos que proteger. Veo muy comprometido a los intendentes trabajando codo a codo con los vecinos, a las barriadas trabajando en los clubes con un compromiso solidario muy grande ante esta urgencia, esta cuestión que no la esperábamos, que nos cayó de sorpresa, pero nos pudimos organizar, el hecho de que estén haciendo hospitales de campaña en los clubes, en el ejército, más todas las decisiones que ha tomado el presidente, con el gobernador y los intendentes, nos hace confiar y esperar que esto pase lo más pronto posible y que nos cause el menor daño».

Jorge D’andrea confió que los empresarios están haciendo «el mayor esfuerzo para tener la mejor protección posible para nuestra gente, para los trabajadores de la salud» pero advirtió: «Es difícil la situación. La gran mayoría de nuestras compañeras son jefa de hogar y los trabajadores de la sanidad estamos preparados para defender vidas, siempre y cuando no esté la vida de ese trabajador, de esa trabajadora en riesgo, y hay temores. Sabemos que nos falta cuestiones elementales para todo esto así que imaginate una mujer con hijos que tiene que dejar al cuidado de algún familiar que también tiene sus problemas. Es un momento muy difícil. Sumamente difícil para todos. Mucho más difícil es para los hombres y mujeres que no tienen trabajo, o que tienen un trabajo en negro como los albañiles, los pintores, los que cortan el césped, toda esa gente hoy está en la casa pasándola mal, pero sabemos que el presidente está trabajando para llegar a todos ellos, a los más vulnerables»

Y concluyó: «Hay una gran conciencia social de quien conduce, una gran conciencia humanitaria, y hay un pueblo que acompaña con mucha responsabilidad, y un sector -los mismos de siempre- que no quieren acompañar, pero pese a ellos, la vamos a pasar, estoy convencido que la vamos a pasar dentro de un tiempo no muy lejano y vamos a empezar a construir nuestra Argentina nuevamente».