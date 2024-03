“Somos un partido con una historia que tenemos que reivindicar” dijeron Legisladores e Intendentes del PRO en un encuentro en Lobos

Legisladores nacionales y provinciales, intendentes y dirigentes del PRO de la Provincia de Buenos Aires se reunieron hoy en el partido de Lobos para debatir analizar el rumbo del Gobierno nacional y del provincial, y para debatir acerca del futuro del partido en el distrito. Además, dieron un fuerte apoyo a la nueva conducción nacional del PRO que encabezan el expresidente Mauricio Macri y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

El anfitrión del evento, el intendente Jorge Etcheverry, dio la bienvenida en el inicio y agradeció la presencia de todos en su distrito. A continuación, los legisladores provinciales Agustín Forchieri, Adrián Urreli, Matías Ranzini, Daniela Reich y Alejandro Rabinovich, expusieron acerca del rol legislativo de la bancada amarilla en la Provincia de Buenos Aires.

“El Gobierno de Kicillof no atiende las necesidades de los bonaerenses, y sigue haciendo populismo con fondos que no tiene” dijeron los presentes, y agregaron que “es necesario que el gobernador participe del Pacto de Mayo que convocó el Presidente Milei. Los intereses de la provincia deben estar por encima de las peleas políticas y caprichos del gobernador”.

Tras el análisis a nivel provincial de los legisladores, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli y el ex intendente de Lanús Néstor Grindetti expusieron acerca de la coyuntura nacional. “Hay un gobierno de cambio que eligieron los argentinos, y ese cambio en Argentina necesita de un PRO fuerte y unido que pueda darle la fuerza necesaria para hacerlo realidad” afirmaron.

Los presentes coincidieron en que el partido comenzó una nueva etapa de reconstrucción en la Provincia, donde todos los dirigentes están unidos y trabajando mancomunadamente para ser una alternativa de gobierno al kirchnerismo en la PBA. En ese sentido, coincidieron en normalizar el partido, fortalecer los liderazgos territoriales y parlamentarios para construir una alternativa al kirchnerismo en la PBA. Y hablaron de la importancia de hacer una autocrítica y trabajar con valentía para “volver a recuperar la Provincia”.

“Somos un partido con una historia que tenemos que reivindicar. Es momento de volver a la esencia del PRO, de estar unidos y más fuertes que nunca, tenemos un gran futuro por delante y muchos desafíos por enfrentar. En esta nueva etapa de la historia de la Argentina, el PRO volverá a ser protagonista” agregaron los referentes.

Participaron del encuentro los diputados nacionales Cristian Ritondo, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Gabriela Besana, Florencia de Sensi, María Sotolano, Gerardo Milman, Martín Yeza y Patricia Vázquez. También estuvieron presentes los senadores provinciales Daniela Reich, Christian Gribaudo, Jorge Schiavone, Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alejandro Rabinovich y Juan Rico. Los diputados provinciales Agustín Forchieri, Adrián Urreli, Matías Ranzini, Rita Sallaberry, María Laura Ricchini, María Paula Bustos, Fernando Matías Compagnoni, Abigail Gabriela Gomez, Julieta Quintero Chasman, Martín Endere, Oriana Colugnatti, Fernanda Antonijevic, Florencia Retamoso y Fernando Rovello también fueron de la partida, al igual que el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y los actuales intendentes Jorge Etcheverry (Lobos), Soledad Martínez (Vicente López), Juan Ibarguren (Pinamar), Guillermo Montenegro (Gral. Pueyrredón), Fernando Bouvier (Arrecifes) y Marcelo Matzkin (Zárate), Diego Reyes (Puan) y Sebastián Abella (Campana).