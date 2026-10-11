Axel Kicillof y Flavia Terigi encabezaron una jornada en defensa de la educación pública

El Gobernador abrió el encuentro en el Teatro Argentino de La Plata junto a la directora general de Cultura y Educación y el intendente local Julio Alak. Ratificaron el compromiso inquebrantable de la Provincia con la gratuidad, la inversión pública y el carácter federal del derecho a la enseñanza.

En un colmado Teatro Argentino de La Plata, el gobernador Axel Kicillof, la directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi y el intendente de La Plata Julio Alak encabezaron el acto de apertura del Encuentro Provincial de Educación con motivo de los 150 años de la aplicación de la Ley 988 de Educación Común. Del encuentro participaron más de 800 docentes, auxiliares, directivos, integrantes del Consejo General de Cultura y Educación, inspectoras e inspectores, integrantes de consejos escolares, autoridades provinciales, representantes gremiales y del sistema educativo de los 135 municipios.

Durante su discurso, Kicillof realizó una profunda defensa del modelo educativo bonaerense y del rol irrenunciable del Estado, cuestionando el desfinanciamiento nacional y reivindicando el valor histórico de la gratuidad y la obligatoriedad.

Por su parte, Terigi con respecto a la Ley y su implementación remarcó: “Leyes como estas abrieron en la Argentina el período escolar, plantearon una opción estatal a la educación religiosa y provocaron el crecimiento acelerado de la matrícula hasta su universalización”.

La titular de la cartera educativa bonaerense además expresó que “mientras algunos sectores cuestionan hoy el ordenamiento de nuestro sistema educativo, en la provincia de Buenos Aires venimos a reforzar la idea de que se necesitan escuelas para educar y un Estado presente para seguir garantizando el acceso para todos y todas”, añadió.

«Celebramos los 150 años de la aplicación de la Ley 988, que abrió en la Argentina el período escolar y planteó la educación común como una verdadera tarea de Estado. En esta provincia, escuela significó y significa escuela común: educar a todos de la misma forma y juntos, sin importar sus orígenes, clase social o religión».

La dimensión pedagógica del encuentro continuó a lo largo del día con diversos paneles de debate. En el bloque dedicado a la perspectiva federal, ministros y secretarios de Educación de Córdoba, Luis Franchi; de Misiones, Ramiro Aranda; y de La Pampa, Marcela C. Feuerschvenger, reflexionaron junto a Terigi sobre la vigencia del modelo iniciado en 1875.

Franchi expresó: “Córdoba sigue pagando con recursos propios el fondo del incentivo docente. El desfinanciamiento nacional es un desafío, la provincia destinó 3500 millones para el sostenimiento de la educación técnica y la federalización de la Universidad provincial”.

Aranda dijo que “vinimos a compartir las distintas experiencias porque está bueno poner en tema el federalismo. En las provincias a todos nos impacta de manera diferente las cuestiones de educación. Misiones, particularmente en una provincia que tiene muy poca territorialidad con la Argentina y tenemos mucha frontera con el extranjero y eso nos da cierta diferencia. A los ojos de poder formar un país federal, siempre tenemos que conocer y poder ponerlo en debate, poder discutir experiencias con las otras provincias, me parece que es muy fundamental e importante”.

En el mismo sentido se expresó la funcionaria de La Pampa: “es un momento sumamente complejo. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, simplemente lo que es en este marco de la coparticipación”.

“En el encuentro compartimos lo que vivimos desde las provincias para mantener un sistema educativo que sabemos que lo tenemos que mejorar, pero que es defendiendo, trabajando y luchando por la educación pública”, dijo Feuerschvenger.

Posteriormente, exdirectores generales de la provincia como Antonio Salviolo, Mario Oporto, Silvina Gvirtz y Alberto Sileoni repasaron las transformaciones y continuidades del sistema bonaerense. La mesa fue moderada por la periodista Ana Cacopardo junto al vicepresidente 1º del Consejo General de Cultura y Educación, Marcelo Zarlenga.

Hacia la tarde, los paneles abordaron el rol del gobierno escolar en el territorio y las agendas del futuro. El espacio sobre participación comunitaria contó con las exposiciones de Eva Mara Petitti, Emma Noemí Pecchenino y Sandra Pederzolli, con la moderación de la subsecretaria de Educación Claudia Bracchi, quien expresó que “es importante resaltar la importancia que tiene el entramado de los consejos escolares y las jefaturas de región ya que hacen posible que las políticas educativas sucedan en cada escuela de todo el territorio de la provincia”.

En el tramo de los debates actuales, el subsecretario de Planeamiento de la DGCyE Diego Born expuso sobre los cambios demográficos en la provincia y su impacto en el sistema educativo, el director provincial de Educación Secundaria Martín Legarralde hizo una evaluación de los formatos escolares, el director de Tecnología Educativa Santiago Albarracín disertó sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en las instituciones y el docente e investigador Isabelino Siede reflexionó sobre el vínculo entre la escuela y las familias.

El cierre estuvo a cargo de Flavia Terigi y luego se realizó una presentación del Coro de la DGCyE y jóvenes músicos del Programa Orquesta Escuela, sellando una jornada que ratificó el compromiso con la enseñanza pública.

El encuentro contó además con el marco de la muestra fotográfica «Haciendo escuela», un recorrido visual que exhibe la labor cotidiana de enseñar y aprender en el Conurbano, los parajes rurales y el Delta, rindiendo homenaje a la comunidad educativa bonaerense.