CIRCULAR: una invitación a recorrer las casas y talleres de los artistas de Villa Udaondo y Parque Leloir

El próximo sábado 24 de octubre, más de 30 casas y espacios y más de 100 artistas locales e invitados se unen por primera vez en un circuito cultural autogestionado, abierto y gratuito que invita a recorrer el territorio desde la cercanía, en una experiencia inmersiva entre arboledas y el canto de los pájaros.

El próximo sábado 24 de octubre, de 14:00 a 19:00 hs, se llevará a cabo la primera edición de CIRCULAR, una propuesta colectiva en la que artistas de Villa Udaondo y Parque Leloir abrirán simultáneamente las puertas de sus casas, jardines, galerías y talleres para invitar al público a descubrir el arte donde cotidianamente nace.

La iniciativa reunirá a más de 100 artistas de trayectoria y emergentes en más de 30 espacios, ofreciendo una programación diversa que incluye muestras de artes visuales, conciertos en vivo, talleres participativos, danza, performances, lutería, diseño, literatura y actividades enfocadas en la infancia y el patrimonio natural.

Inspirado en experiencias de estudios abiertos y circuitos culturales de proximidad, CIRCULAR propone recuperar la cercanía y dinamizar el entramado cultural comunitario, en lo que será la primera experiencia de este tipo en el oeste del conurbano. «Creemos en una cultura que no necesita suceder únicamente en grandes instituciones. También sucede en una casa, en un patio, en un jardín o en una mesa compartida», expresan desde el colectivo impulsor.

Un barrio pensado como parque

Con una impronta verde que nació a fines del siglo XIX con la forestación diseñada por Carlos Thays y se consolidó a mediados del siglo XX como un loteo de «ciudad parque», Villa Udaondo y Parque Leloir destacan por sus calles sinuosas y su riqueza botánica. Especies autóctonas y exóticas conviven ahí en un ecosistema que genera un microclima propio. Por eso, desde hace décadas, artistas lo eligen para instalar sus refugios creativos lejos del cemento.

El barrio linda con las hectáreas verdes del INTA y el Jardín Botánico Arturo Ragonese, que extienden ese paisaje que resiste más allá de sus calles.

Ese entorno cuenta hoy con un circuito aeróbico que atraviesa plazas y espacios verdes del barrio, y que el 24 de octubre se integrará al circuito cultural, sumando el paisaje natural a la experiencia artística.

Programación y experiencias destacadas

Durante cinco horas en simultáneo, los visitantes podrán armar su propio recorrido a pie o en bicicleta —la forma en la que el barrio se recorre y se disfruta mejor— y participar de múltiples actividades:

Artes visuales — Muestras de pintura, fotografía, sculpture, proyecciones, grabado, talleres, joyería contemporánea y arte textil, con exposiciones a cielo abierto.

— Muestras de pintura, fotografía, sculpture, proyecciones, grabado, talleres, joyería contemporánea y arte textil, con exposiciones a cielo abierto. Cerámica — Talleres abiertos de iniciación al torno, intervención de piezas y horneadas a fuego directo, además de propuestas colectivas donde los visitantes participan en la creación de obras compartidas.

— Talleres abiertos de iniciación al torno, intervención de piezas y horneadas a fuego directo, además de propuestas colectivas donde los visitantes participan en la creación de obras compartidas. Artes vivas y performance — Danza contemporánea, danza afro, acrobacia, poesía en vivo e intervenciones performáticas que combinan pintura, movimiento y palabra.

— Danza contemporánea, danza afro, acrobacia, poesía en vivo e intervenciones performáticas que combinan pintura, movimiento y palabra. Música — Conciertos y muestras instrumentales que recorren jazz, folclore, música de cuerdas y experiencias sonoras, incluyendo exhibiciones de instrumentos construidos o restaurados de forma artesanal.

— Conciertos y muestras instrumentales que recorren jazz, folclore, música de cuerdas y experiencias sonoras, incluyendo exhibiciones de instrumentos construidos o restaurados de forma artesanal. Talleres para infancias y familias — Actividades de escritura, cuentos, canciones y juego creativo pensadas para chicas y chicos, sumadas a propuestas pedagógicas alternativas.

— Actividades de escritura, cuentos, canciones y juego creativo pensadas para chicas y chicos, sumadas a propuestas pedagógicas alternativas. Charlas — Encuentros temáticos vinculados a simbología, oficios artísticos y memoria barrial.

Arte, naturaleza y red comunitaria

Parque Leloir y Villa Udaondo constituyen un enclave de alto valor ecológico e identidad propia. Por ello, CIRCULAR integra la conservación ambiental como eje fundamental: «El arte puede ayudarnos a mirar, conocer, valorar y cuidar aquello que nos rodea. Crear también es una forma de cuidar», sostienen sus organizadores.

Más que un evento de un solo día, el proyecto nace como una red sostenida en el tiempo para conectar artistas entre sí, generar intercambios con vecinos y vecinas y dinamizar la economía cultural local: «Bajo la premisa de que cuando el arte circula también circula valor humano, creativo y económico, buscamos crear las condiciones para que el territorio se transforme».

«Circular es avanzar. Agregar argumentos para un futuro mejor.»

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