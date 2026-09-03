Convenio entre UNAHUR y el Municipio de Hurlingham sobre salud comunitaria

En el Centro de Simulación Clínica “Dra. Cecilia Grierson”, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y el Municipio de Hurlingham firmaron un convenio para colaborar en el desarrollo de tareas vinculadas a la salud comunitaria. Luego, se dio inicio al curso “Gestión de pacientes con enfoque en derechos en el sistema de salud local”.

El convenio firmado establece un marco de cooperación entre las partes para el desarrollo conjunto de tres líneas de trabajo. En primer término, docentes de UNAHUR y profesionales del municipio dictarán cursos de capacitación y actividades de simulación clínica para el personal de salud de Hurlingham. Además, se realizarán en conjunto relevamientos territoriales en el marco de las asignaturas comunes de las carreras del Instituto de Salud Comunitaria de nuestra universidad. Por último, se pondrá en marcha la coordinación institucional en la prestación de estudios complementarios correspondientes al Programa de Salud Integral de las y los estudiantes de la UNAHUR con domicilio en el distrito de Hurlingham.

El curso “Gestión de pacientes con enfoque en derechos en el sistema de salud local” contó con la participación de profesionales del sistema de Salud de Hurlingham y graduados y graduadas de la UNAHUR.