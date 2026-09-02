La caída de la recaudación bonaerense profundiza la conflictividad laboral

De acuerdo con un trabajo del Centro de Política Económica Argentina (CEPA), los recursos de Coparticipación Federal cayeron un 12% y las transferencias de origen nacional un 10,6% desde noviembre de 2023, lo que impacta de lleno en el gasto provincial concentrado en salarios docentes, sanitarios y de seguridad, y ya generó al menos diez conflictos laborales en todo el país, mientras el Gobierno nacional responde con adelantos financieros que implican menores ingresos futuros.

La caída de la recaudación nacional golpea con fuerza las arcas provinciales y se traduce en un escenario de creciente conflictividad laboral en el sector público. Según el análisis, los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) representan en promedio el 58,2% de los ingresos provinciales, y si se suman las transferencias de origen nacional (RON), ese porcentaje asciende al 71,6% del total. Desde el inicio de la gestión de Milei, ambos conceptos muestran una caída pronunciada: los RON se ubican un 10,6% por debajo de los niveles de noviembre 2023 y la CFI un 12% por debajo, lo que se traduce en una merma del 19,6% en los recursos reales de las provincias.

La estructura del gasto provincial, concentrada en servicios sociales que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad, representa entre el 70% y 80% del total erogado. Esta composición hace que la caída de ingresos impacte directamente en áreas sensibles y derive en tensiones laborales. Desde inicios del 2026 se registraron al menos diez conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país: el 45,5% siguen activos y no logran resolverse con las ofertas paritarias provinciales, mientras que el restante 54,5% presenta acuerdos que constituyen soluciones momentáneas hasta la próxima negociación.

En respuesta, el Gobierno nacional recurrió a un régimen de anticipos financieros sobre fondos coparticipables mediante los Decretos 219/2026 y 474/2026, que habilitaron adelantos por hasta $400.000 millones para quince provincias. Sin embargo, no se trata de recursos nuevos sino de adelantos que deben reintegrarse dentro del mismo ejercicio fiscal con una tasa fija del 15% anual. Varias de las provincias asistidas en abril ya debieron pedir refinanciación al no poder cancelarlos, lo que evidencia el límite de esta herramienta.

La dinámica es clara: la caída del consumo se refleja en la retracción de transferencias por Coparticipación y en la baja de la recaudación de impuestos propios, lo que tensiona las relaciones laborales y genera recortes en salud, educación y seguridad. Se multiplican los conflictos y, para paliar el problema, el Estado nacional interviene con adelantos que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita aún más el poder de negociación de las provincias, que de ahora en más sólo podrán esperar el mantenimiento del esquema de adelantos