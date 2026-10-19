Cuestionan a la gestión de Selci por construcciones en zonas inundables

El intendente de Hurlingham, Damián Selci, recibió cuestionamientos del concejal Julio Medina (LLA) y vecinos autoconvocados por la construcción en zonas con riesgo de anegamientos.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, los planteos difundidos invocan un informe de la Autoridad del Agua bonaerense, elaborado en junio e incorporado al expediente del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU).

De acuerdo con los pasajes citados por Medina, el estudio describe pendientes reducidas, drenaje lento y riesgo de acumulación de agua en superficies urbanizadas. El concejal cuestionó si esas condiciones fueron consideradas al definir la capacidad constructiva.

Los vecinos autoconvocados, por su parte, sostuvieron que el incremento de superficies impermeables presiona sobre los desagües. Es una objeción a la planificación municipal; no acredita por sí sola que una obra determinada haya causado una inundación.

El expediente provincial permite verificar qué se aprobó. La resolución de convalidación comprende las ordenanzas 9689/25 y 9738/26 y reconoce al Municipio como responsable primario del ordenamiento territorial.

El documento también registra la intervención de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, no corresponde afirmar que el código careció de evaluación hídrica o ambiental: el cuestionamiento se concentra en las condiciones que deben cumplirse al ejecutar los desarrollos.

Su artículo tercero exige respetar las disposiciones provinciales sobre infraestructura, servicios y equipamiento comunitario al aprobar subdivisiones o materializar nuevos usos. La homologación general del código no elimina esas obligaciones.

Durante el trámite, el Ejecutivo defendió un esquema de crecimiento concentrado en avenidas, centros comerciales y cercanías de estaciones ferroviarias, con alturas de hasta 25 metros en determinados corredores. Sostuvo que esa distribución permite preservar los barrios residenciales.

La convalidación provincial se produjo en agosto. El planteo difundido el 14 contrapuso esa decisión con las condiciones hídricas del territorio y los anegamientos de comienzos de octubre. La advertencia sobre drenaje lento y anegamientos integraba el expediente con el que el Municipio obtuvo la aprobación del COU.

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