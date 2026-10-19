De las escuelas a las calles: La Provincia impulsa un plan para transformar la cultura vial

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, oficializó un Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización Vial, en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, encabezada por Flavia Terigi. El plan integra programas de educación, formación y sensibilización destinados a estudiantes, docentes, agentes públicos y la comunidad en general.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, oficializó el Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización Vial, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad vial a través de la educación, la formación y la construcción de una cultura de respeto y convivencia en el espacio público.

La propuesta, desarrollada en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Flavia Terigi, integra distintas acciones y programas destinados a promover hábitos responsables en la vía pública, con especial atención en las nuevas generaciones y en el rol fundamental de las instituciones educativas.

El plan contempla instancias de capacitación y concientización para estudiantes, docentes, agentes públicos y distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de incorporar la educación vial como una herramienta permanente de prevención y cuidado de la vida.

En ese sentido, Marinucci destacó: “La educación vial es fundamental para construir una sociedad más responsable. Queremos que nuestros chicos y chicas aprendan desde la escuela la importancia de respetar las normas, cuidar al otro y entender que cada decisión que tomamos en la vía pública puede salvar una vida”.

Asimismo, la iniciativa promueve el trabajo articulado entre organismos provinciales, municipios, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que la seguridad vial requiere un compromiso colectivo y sostenido en el tiempo.

“La prevención es una responsabilidad compartida y necesita de un Estado presente, que acompañe, eduque y genere conciencia. Cada acción que llevamos adelante tiene un objetivo central: cuidar la vida de las y los bonaerenses”, remarcó Marinucci.

Por su parte, la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, destacó: “La seguridad vial es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y requiere políticas públicas sostenidas. Desde el sistema educativo podemos hacer una contribución importante, ofreciendo oportunidades para que las y los estudiantes conozcan las normas, reflexionen sobre la convivencia en el espacio público y comprendan las responsabilidades que compartirán cuando sean ciudadanos autónomos y tomen decisiones como tales. La participación de la DGCyE en el desarrollo de este plan estratégico permite fortalecer la articulación con el Ministerio de Transporte mediante la formulación de propuestas de enseñanza para los distintos niveles educativos y acciones de formación docente”.

El Ministerio de Transporte viene desarrollando distintas acciones de prevención y concientización junto a organizaciones como Estrellas Amarillas, Madres del Dolor y referentes de la seguridad vial, entre ellos Viviam Perrone, quienes desde hace años trabajan para generar conciencia sobre las consecuencias de los siniestros viales y la importancia de prevenirlos.

De esta manera, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo una política pública de seguridad vial basada en la educación, la prevención, la participación comunitaria y el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones comprometidas con el cuidado de la vida.