El Palomar vuelve a ser una base aérea militar y vuelan opiniones de todo tipo

Aunque muchas de sus actitudes y de acciones hagan pensar que Mauricio Macri es inconmovible e insensible, el cierre del Aeropuerto de El Palomar lo entristeció.

El ex presidente Macri, divulgó una carta en Facebook donde aseguró: «Confiábamos en que había cosas que no iban a volver a suceder en la Argentina, que el gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 (…) Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores…El anuncio del cierre del aeropuerto de El Palomar para vuelos comerciales y otras medidas llevadas a cabo durante este año demuestran lo contrario».

En tanto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó en declaraciones radiales, que «siempre sorprende el cinismo del ex presidente. Tiene una distorsión de la realidad y de la historia».«Hay una crisis aerocomercial en el mundo, no solo en Argentina, producto de la pandemia. Lo que pasó es que hubo un acuerdo entre las dos empresas que estaban operando allí para empezar a operar desde Ezeiza. No está cerrado El Palomar, lo que está es sin operación. Es un acuerdo entre privados», explicó Cafiero.

Al ex ministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich, al igual que su amigo y ex jefe Macri, también lo embargó la tristeza. «Miles de familias perderán sus empleos y muchas otras no podrán disfrutar del crecimiento que iba a traer» dijo por twitter y agregó: «Todo esto me genera mucha tristeza. El aeropuerto de El Palomar era parte de una política pública que funcionaba bien y que fue pensada para beneficiar a miles de argentinos y hoy se ve interrumpida por ideologías e intereses sectoriales».

También se refirió a la situación de El Palomar el ex titular de Aerolíneas Argentinas, el senador nacional Mariano Recalde. «Primero, el aeropuerto de El Palomar no cerró, sigue abierto. Lo que no tiene es operación comercial porque la última línea low cost que estaba operando -Flybondi, ya con un solo avión, decidió mudar sus operaciones a Ezeiza y a Aeroparque», dijo Recalde.

«Mantener la operación comercial de El Palomar solo por uno o dos aviones de Flybondi, cuyo tamaño requieren de una inversión en la pista de $4 mil millones, solo se puede justificar en el capricho de Mauricio Macri de sostener una política cuyos resultados están a la vista», agregó Recalde enTwitter.

También a través de redes sociales se expresó el ex concejal del PRO, Lucas Delfino: «Cerró el aeropuerto de El Palomar. Menos conexión, menos puestos de trabajo, me-nos desarrollo. Una lástima, otra oportunidad perdida. 11 mil puestos de trabajo menos para los vecinos de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero en un momento difícil de nuestro país. Menos posibilidades de pasajes accesibles para todos. El cierre de El Palomar es una gran pérdida por donde lo mires.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró hoy que «era imposible de operar» desde el Aeropuerto de El Palomar y denunció que esa terminal aerocomercial «fue un negociado de pocos», en alusión a los «amigos» del anterior gobierno de Cambiemos. «La revolución de los aviones fue un negociado privado con los amigos de (Mauricio) Macri, con el paquete accionario de FlyBondi y los intereses que había detrás de eso», dijo Biró a El Destape.