Malvinas, nuestra historia… a 44 años de la Guerra.

Fabián Oscar Abraham es veterano de la guerra de Malvinas. Llegó a las islas el mismo 2 de abril de 1982. Es autor del libro «Malvinas saliendo de la trinchera» y conduce semanalmente

el programa «Encuentro Malvinero» en Radio UNAHUR, participando además en la materia Malvinas de esa universidad.

Desde Hurlingham Fabián afirma: «difundo mi experiencia como uno más de los 14 mil relatos, el de cada veterano de guerra».

Para hablar de Malvinas tenemos que remontarnos a nuestra historia, y es anterior de lo que conocemos como Nación. Los primeros avistajes se remontan al siglo XVI, cuando los españoles las denominaron como Islas Sansón, en el año 1520.

En 1764, llegaron los franceses que las denominaron como Malouines (que le da origen al nombre). Después de la independencia argentina, España cedió los derechos del Virreynato del Río de la Plata a nuestra Nación incluida las Islas Malvinas.

Entre los años 1829 y 1833 se establecen ciudadanos, de hecho el 5 de febrero de 1830 ocurre el primer nacimiento patrio, el de la hija del gobernador Luis Vernet, bautizada como Matilde Malvinas Vernet.

La usurpación pirata se produce en 1833 y desde ese mismo momento se inician los reclamos correspondientes que nunca fueron escuchados por el Reino Unido.

A partir del año 1965, tras el Alegato Ruda del año anterior, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvimos el apoyo de 94 naciones, para sentarse a negociar, pero los poderosos no escuchan, usurpan y siguen sin importarles los derechos de las naciones.

En 1976 asume el gobierno dictatorial, en el intento de continuar, ya para 1981, muchos dicen el «manotazo de ahogado», otros un intento de quedarse en el poder, termina produciéndose el conflicto bélico en el Atlántico sur. Argentina solo y con muy poco apoyo regional, del otro lado el Reino Unido de Bran Bretaña más todos sus aliados, la OTAM y algunos países latinoamericanos, como Chile.

Un conflicto que duró dos meses y medio, con 632 caídos y tres veces más de heridos, por el otro lado un silencio que dura hoy en día… Resalto este evento, en tan poco tiempo tanto el Reino Unido y sus aliados, nunca tuvieron tantas perdidas y es por eso que resguardan, en forma secreta, tal perdida. No se sabrá la cifra exacta de bajas hasta el 2072, cuando se cumplan 90 años del conflicto

Pasaron 44 años de la guerra que a nosotros nos marcó. Yo era un pibe que estaba terminando la escuela secundaria, tenía 18 años.

Entré a hacer el Servicio Militar Obligatorio (hoy es voluntario antes era obligatorio), y luego de una instrucción en el BIM 3 (Batallón Infantería de Marina) pasé a ser parte de una dotación, con la cual tuve el privilegio de llegar a nuestras Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, ya se habían recuperado las islas y llegué en un avión Foker F28 al mediodía de ese día.

Pasaron los días, pasó el conflicto y regresamos de la guerra, del infierno; siempre digo que nadie está preparado para eso; ver un compañero herido, la muerte, el olor a pólvora que te entra por los poros, el frío, la lluvia, la oscuridad….

De regreso, cuando llegamos al continente, acá la vida continuaba, y no entendíamos nada, tal es así que como consecuencia del abandono que sufrimos por parte del Estado, en los primeros 10 años hubo más suicidios que los que murieron en el campo de batalla.

Tuve el privilegio de ser parte de esa hazaña histórica, y con mucho orgullo hoy sigo defendiendo ese pedazo de patria.

Cada día que me despierto, saludo a mis compañeros y cuando me voy a dormir también, charlo con ellos, me río con ellos, pero cuando los quiero ver, veo que no están, me esperan.

Hoy tengo la oportunidad de estar junto a mi compañera de ruta y de la vida.

Me apasiona la historia, y más la de este lugar que tuve el privilegio de defender, hoy desde la Universidad Nacional de Hurlingham tengo el programa «Encuentro Malvinero» en Radio UNAHUR, además de participar en la materia Malvinas de esta misma universidad, recorro las instituciones educativas con el mapa bicontinental y una muestra de materiales, objetos y demás trasmitiendo nuestra historia, la de todos los argentinos.

Acompaño a la Editorial Argentinidad todos los años en la Feria del Libro de la Rural, entrevisto a otros veteranos y presento mi libro de testimonio en primera persona «Malvinas saliendo de la trinchera».

Cuando me preguntan «¿qué es Malvinas para vos?», siempre digo… «mi vida… porque hasta el último día voy a seguir malvinizando», recorriendo las escuelas, yendo donde me inviten -la distancia no es un impedimento-.

Siempre digo que no podemos querer lo que no conocemos, somos historia viva y seguiremos defendiendo esta patria siempre, y cuando veas a un veterano por la calle dale un abrazo será el regalo más grande.

Fabián Oscar Abraham. Instagram: @muestra.itinerante.malvinas

Publicado en EL CLASICO N° 15. Edición de abril.