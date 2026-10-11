El Senado bonaerense aprobó la Ley Ema para prevenir la violencia digital en las escuelas

En el marco de la cuarta sesión del Senado de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Alta avanzó con el tratamiento y la aprobación de diferentes iniciativas, entre las que se destacaron proyectos como: convivencia digital, prevención de violencias de género, defensa de la industria nacional, soberanía sobre Malvinas y protección de empresas recuperadas. El debate por FATE y el «Semáforo Fiscal» generaron fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

La sesión comenzó con un homenaje de la senadora María Rosa Martínez al escritor Norberto Galasso. Luego, Malena Galmarini hizo referencia al proyecto del diputado Germán Di Cesare para donar a la Municipalidad de Villa Gesell inmuebles que serán conservados como parques naturales y destinados a actividades sociales. También mencionó el proyecto de la diputada Luciana Padulo, que modifica la Ley 13.688 para incorporar la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario.

Ley EMA: convivencia digital segura

Entre los principales proyectos tratados se destacó el de la senadora Laura Clark, en conjunto con la diputada Mayra Mendoza, que busca garantizar el derecho de los estudiantes del sistema educativo provincial a una convivencia digital segura. «Hoy esta Cámara tiene la oportunidad de votar una política pública específica para abordar la violencia digital en el ámbito educativo», expresó Clark. La senadora Mónica Macha agregó: «Tenemos que tener en cuenta otros riesgos que tal vez no tienen que ver con los territorios presenciales».

A 10 años del femicidio de Lucía Pérez

A días de cumplirse una década del femicidio de Lucía Pérez, se aprobó el proyecto de declaración de la senadora Fernanda Raverta, que reivindica su memoria y la prevención de las violencias por razones de género. Raverta también expuso un conjunto de citas públicas del presidente Javier Milei y advirtió sobre «el grado de violencia verbal» en sus discursos.

FATE y la crisis de la industria nacional

Cierre de FATE

En el debate por el proyecto que declara la preocupación por el cese de actividades de FATE, el senador Diego Valenzuela afirmó que la empresa «es una empresa fallida» y acusó al gobierno de Kicillof de no fomentar la productividad. Le respondió el senador Federico Fagioli: «En la Argentina no cerró una fábrica por una mala gestión de un sector privado, hay un industricidio». La senadora María Rosa Martínez remarcó que la industria nacional vive «una situación de vulnerabilidad y de gravedad intensa». El senador Fernando Coronel apuntó contra «las políticas de Luis Caputo y de Milei», y Pedro Borgini sostuvo que la Provincia «no escapa a lo que está pasando con una política económica en donde lo único que se hace es cerrar empresas». Sergio Berni le recomendó a Valenzuela recorrer la planta de Stellantis en Tres de Febrero.

Malvinas y otros proyectos

Berni también fundamentó su rechazo al proyecto que declara beneplácito por el respaldo de Chile a los derechos argentinos sobre Malvinas. «El pasado no me permite saludar este beneplácito, y el presente mucho menos cuando el presidente Milei hace un giro copernicano y resalta esa figura del nacionalismo malvinero después de 1.000 días de inacción», sostuvo.

Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina

Además, se aprobaron el proyecto de Berni que instituye el Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina el 28 de julio, una campaña de concientización en seguridad vial y soberanía sobre Malvinas impulsada por Galmarini, y la declaración de emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas y de interés provincial su proceso de recuperación por trabajadores.

/InfoGEI.