Jornada de capacitación organizada por la CGT regional: “Huelga: derecho o delito”

Por Marcelo Félix Solís.

En las instalaciones de ATSA Hurlingham, en la ciudad de Morón, se llevó adelante el pasado jueves 17 de Junio, la Jornada de Capacitación Político Sindical “Huelga: derecho o delito – La criminalización de la protesta, sus riesgos y modos de enfrentarla”.

La jornada fue organizada por CGT Morón, Hurlingham e Ituzaingó y el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (F.A.O.S).

En la previa a la apertura de la jornada, en diálogo con la prensa, Jorge D´Andrea (Secretario General de ATSA y uno de los titulares de la CGT regional), expresó: “Cuando asumí, como delegado gremial, tenía 21 años, recuerdo que en ese momento no había enfermeras profesionales, la mayoría eran enfermeras a las que la Iglesia orientaba, para que las compañeras pudieran ser enfermeras, se formaban con la experiencia, ‘en la cancha’, con los años… eran las enfermeras empíricas. Luego, desde la capacitación, una compañera mucama, también podía formarse como enfermera con el tiempo; y desde allí las peleas con los patrones que se pegaban en el pecho y, orgullosos, decían: yo, la hice. Y, si no hubiera sido por mí, siempre hubiese sido una mucama… tratando de desvalorizar, minimizar el crecimiento del trabajador y su esfuerzo por llegar a ser, en el caso de nuestro gremio, enfermera. Y estamos hablando del año 1983, el año en que volvió la Democracia”

Respecto del pensamiento de algunos de los representantes del empresariado nacional, acotó: “cuando uno mira ese concepto de vida que tienen las grandes empresas y la mayoría de los empresarios, decimos que el último paredón que tiene la derecha, Clarín y todos los medios hegemónicos, somos los sindicatos. El día que esa barrera de contención se rompa, dejaremos de existir como trabajadores, dejaremos de existir como una ‘Comunidad Organizada’ y, a pesar de nuestras diferencias, somos los únicos bastiones que le restan a esta sociedad. Recuerdo el 21-F, la jornada popular de protesta contra las políticas de Mauricio Macri… recuerdo que uno de los grandes debates de los trabajadores, en ese momento, era defender a sus referentes: Hugo y Pablo Moyano, para que no fueran encarcelados… en los últimos diez días anteriores al día 21-F. y a partir de la consulta de los compañeros trabajadores, sobre cómo continuar ante la persecución judicial, dijimos: ‘hay que salir. Hay que salir a las calles’. Inclusive, por fuera de nuestras instituciones madres…aquello; fue el entender que de no salir a las calles, vendrían no sólo por la Reforma Laboral -como pretenden hacerlo hoy, en caso de una victoria en octubre-, sino por todos los derechos de los Trabajadores”

“LA RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES, SURGE DEL CONOCIMIENTO”

En referencia a la importancia de la jornada y su relación con la actual coyuntura, el representante local del gremio de Sanidad, analizó: “La tarea de capacitación que llevan adelante los Compañeros, es de suma importancia, la única manera de enfrentar y revertir esas ideas que van en contra de los trabajadores es estar capacitados hoy, para hoy, y para mañana… la resistencia de los trabajadores surge del conocimiento.”

Se encargó también de destacar el rol del Movimiento de los Trabajadores organizados y su permanente aporte de ideas, hacia la política: “No tengo dudas que el movimiento obrero, con sus cuadros gremiales sindicales, y con sus militantes- junto a la política- son las únicas herramientas con las que podemos cambiar el rumbo. Decimos que sin política y sin la participación del movimiento obrero a la hora de las decisiones, es imposible… los trabajadores somos importantes, para estos momentos: porque somos un grupo, porque somos organizados… pero, los que perdieron la Unidad Básica: hoy, no hablan de por qué, como movimiento, la perdimos… nosotros, los trabajadores organizados, todos los días, tenemos nuestras Unidades Básicas, abiertas…”

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, SUS RIESGOS Y MODOS DE ENFRENTARLA

A la jornada asistieron más de 400 trabajadores, representantes de los gremios que componen la C.G.T Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Una de las expositoras, Alelí Prevignano, abogada del Sindicato del Seguro, señaló: “Nosotros, somos abogados de organizaciones sindicales, y decidimos constituirnos, ante la preocupación – en un momento histórico, dado- que fue el gobierno de Mauricio Macri. Ante una ofensiva muy directa contra el derecho del trabajo en general, tanto en su fase individual como colectiva, pero empezando por la cabeza, empezando por quienes formaban la dirigencia sindical, los sindicatos; tratando de transformar a un sujeto de derecho – como son los Sindicatos- necesarios para la vida Democrática, necesarios para una redistribución justa de la riqueza en la Argentina, los que pasaron a ser un blanco delictivo. Nos quisieron transformar en delincuentes: tanto a dirigentes sindicales y también a los abogados. Los abogados también entramos en esa lógica de, si se quiere, un rol cuasi delincuencial, un rol de “la industria del juicio”, utilizando términos peyorativos para caracterizar al trabajo, al sector- trabajo. En esa idea, comenzamos a trabajar contra la criminalización de la protesta; que es una forma de represión… nosotros, sostenemos es de baja intensidad, donde el fenómeno es utilizar el Derecho Penal para perseguir políticamente a la dirigencia. En un momento histórico dado, fue la muerte… la desaparición… hoy, son las causas penales; el causal por el ejercicio de derechos constitucionales, como es la huelga, sobre referentes y representantes de sindicatos que son quienes tienen, en su rol, organizar al Movimiento Obrero y llevar a cabo lo que es la huelga y el reclamo por excelencia…”.

Por su parte Horacio Mérida, Director Jurídico Nacional CTA, opinó: “La ilegalidad del Movimiento obrero, es un sueño empresarial, eso va a existir siempre; es la posibilidad concreta de una sociedad sin sindicatos: la posibilidad de llevar al mercado, instrumentos que no son naturalmente del mismo y que son una conquista de muchos años… sacar del mercado, por ejemplo, el hecho de la individualización de los salarios… esa regla de llevar todo al mercado; es una regla antiquísima y van a existir reglas al respecto, por mucho tiempo. Parece mentira que el reconocimiento de la existencia del sindicato como institución, no sea constituido por muchas instituciones, inclusive serias, que lo hacen muchas veces de contrabando, como si fuera naturalmente establecido el hecho, de que no existan los sindicatos… no conozco sociedad en el mundo, en la que haya distribución de la riqueza, sin sindicatos; eso es universal. No hay espacio sin ellos. En los lugares donde hay sindicatos; hay distribución de la riqueza. Desde el punto de vista nuestro, la libertad sindical es esencial. No puede haber Justicia Social, sin libertad sindical”.

En tanto Alberto Coronel, Abogado de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), expresó: “en el año 2018, el gremio al que pertenezco sufrió 11 allanamientos en un día; en una causa caratulada ‘Investigación de Delito’; es decir: abrimos una causa, vamos a investigar qué delito y los allanamos por todos lados… por supuesto, con todos los medios atrás… y, sobre todo, la incidencia que tienen los medios en: cómo la sociedad va receptando determinadas cosas que se traducen hasta en el lenguaje. Hoy vemos que al trabajador, se lo llama colaborador… como si no hubiera trabajo, si no colaboración… a la huelga se las llama extorsión. Todo ello, a través de los medios. Cuando nosotros nos cruzamos en la calle con gente que conocemos, donde hay de de distinta ideología y demás…vemos que no nos hablan, y lo peor, es que –a veces- algunos de nuestros trabajadores, nos dicen: yo soy colaborador, es decir, se está tratando de destruir la imagen y la idea del trabajador y se está tratando de destruir la imagen y la función de los sindicatos… y los sindicatos son colectivos solidarios de trabajadores que están organizados jurídicamente para procurar la defensa de los intereses populares y que tiene herramientas muy importantes en la Constitución, en las leyes… pero el factor político es indispensable y necesario para que todo esto pueda hacerse valer.”

Finalmente, Hugo Moyano, uno de los hijos del líder sindical y abogado de la CGT, explicó: “la temática de la huelga, dentro de la F.A.O.S; siempre nos ha parecido el más importante porque, claramente, es el derecho fundante y fundamental del Derecho del Trabajo. Nació antes que las leyes laborales, que los sindicatos… y es la expresión de la fuerza de los trabajadores, de la fuerza conjunta y del poder que pueden tener los trabajadores que, si estuviesen aislados no tendrían, para enfrentar al sector empresario y también para poder enfrentar a los gobiernos, a los Estados y así ha sido, a través de la historia… no hay nada nuevo en lo que hace a los ataques contra el Derecho de Huelga. Esta persecución ocurrió desde el nacimiento de la organización de los trabajadores para pelear por sus derechos: primero se ha considerado un delito, en Europa desde la Revolución Industrial, luego dejaría de ser delito: se permitía, se toleraba, pero no se reconocía y luego, en nuestro país, se reconoció constitucionalmente a partir del año 1957… parecería que no hay tanto de novedoso en aquellos proyectos y los de reforma laboral de hoy, los que enfrentamos desde la lucha de compañeros; pero no hay que naturalizarlo, ni tomarlo de esta manera; el poder se reinventa. Y busca nuevas estrategias… y en este estadio de evolución de la democracia de las organizaciones sindicales, sociales, populares… que tengamos que retroceder en el tiempo, para volver a momentos donde, hasta lo más básico pueda ponerse en discusión, es algo que nos tenemos que replantear seriamente. En los debates presidenciales del 2015, Mauricio Macri – cuando se lo acusaba de planear una reforma laboral, decía que no lo iba a hacer-, y hoy nos encontramos que el proyecto forma parte de las plataformas electorales, lo dicen de manera desembozada; y van por ello: van por los derechos laborales, van por el derecho de huelga… por los derechos de los trabajadores, consagrados constitucionalmente.”