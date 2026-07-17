La industria textil perdió 24.000 puestos y 874 empresas en la gestión Milei

Un informe de la Fundación Pro Tejer reveló el impacto devastador de la recesión en la cadena textil, indumentaria y calzado, que lidera la pérdida de empleo privado en el país. Desde diciembre de 2023, cerraron 874 establecimientos fabriles, una caída del 14% en la cantidad de empresas operativas, y se destruyeron 24.097 puestos de trabajo directos, lo que representa una reducción del 20% en la plantilla del sector.

El boletín económico sectorial indica que la industria opera al 36,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo para el primer cuatrimestre desde 2020, exceptuando la cuarentena estricta por la pandemia. En abril, la producción registró un desplome interanual del 23%, que se profundiza al 31% si se compara con 2023. El sector textil ya acumula más de 76.000 empleos perdidos en el conjunto de la industria manufacturera.

Ante la asfixia por costos fijos y la caída del consumo interno, las empresas se vieron forzadas a rematar stocks con rentabilidad negativa, mientras la indumentaria registró una suba interanual del 12%, muy por debajo del 33,2% de la inflación general.

Paralelamente, las importaciones de productos terminados —ropa lista para vestir— crecieron un 73% en volumen, en un contexto de apertura comercial que favorece la sustitución de producción local por bienes extranjeros.

La inversión en bienes de capital y maquinaria retrocedió un 46% en los primeros cinco meses del año, sumando apenas 29 millones de dólares. Desde Pro Tejer advirtieron que, de persistir esta tendencia, el año cerrará con uno de los niveles más bajos de inversión tecnológica de la historia, hipotecando cualquier posibilidad de recuperación estructural para el empleo y la competitividad del sector.

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