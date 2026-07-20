Más de 500 dirigentes en una inédita «Jornada por la Cultura del Encuentro»

Miembros de la Iglesia católica, autoridades universitarias, políticos y representantes del Poder Judicial se reunieron en Almirante Brown para pedir «menos grieta» y más diálogo.

El gobernador y la vice de la Provincia, Axel Kicillof y Verónica Magario; el juez Alejandro Slokar; el rector de la UNAHUR, Jaime Perczyk; los dirigentes Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo, Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis. Representantes de CAME, CTA, CGT, FEBA y UTEP. Los obispos Carlos José Tissera de la Diócesis de Quilmes; Oscar Ojeda, Obispo Emérito de San Isidro; Maximiliano Margni de Avellaneda-Lanús; Juan José Chaparro de Merlo-Moreno; Pedro Cannavo, Obispo Auxiliar de Buenos Aires; y Eduardo García de San Justo, más otros intendentes, legisladores, rectores universitarios, fueron los que dieron forma a la «Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización», organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires y llevada adelate en el Pequeño Cottolengo de Don Orione, en Almirante Brown.

Durante toda la jornada se trabajó en comisiones y al cierre se leyó un documento con las principales conclusiones.

Allí se advirtió que «nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida».

El texto citó a Francisco al señalar que «debemos poner a la política como la forma más alta de caridad», recuperando su rol de servicio al bien común y no a grupos de poder. En ese sentido afirmaron que «la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia» -Fratelli Tutti, 177-. Y sumaron que «el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos» -Fratelli Tutti, 155-.

Sobre la próxima visita del Papa al país, el documento expresó: «esperamos que, de concretarse su visita a nuestro país, León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan».

Finalmente concluyeron que esta primera jornada «nos reafirma en la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización», buscando «la construcción de un proyecto provincial y nacional que tenga como fin que el área metropolitana sea socialmente justa». Y llamaron a «organizar la esperanza» y a «poner la patria al hombro» dejando de lado «la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo».

Otras de las personalidades presentes en el evento fueron el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, junto a fiscales y magistrados; los rectores Jorge Calzoni de UNDAV; Carlos Greco de San Martín; Pablo Domenichini de la UNAB; M. Alejandra Zinni de Quilmes; Carlos Rodríguez de UNIPE; Walter Panezzi de UNLuján; y representantes de la UNLa. Funcionarios de Florencio Varela, San Vicente, Ezeiza, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda, Almirante Brown, Tres de Febrero, San Martín, La Matanza, Lanús, Ituzaingó y Escobar, entre otros.