La Universidad de Morón distinguió con el Doctorado Honoris Causa al juez federal Jorge Ernesto Rodríguez

La UM reconoció su destacada trayectoria judicial y académica, su aporte a la formación de profesionales del derecho y, especialmente, su calidad humana. Es el primer graduado de la Universidad en recibir esta distinción.

La Universidad de Morón (UM) otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Jorge Ernesto Rodríguez, juez federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón y docente de Derecho Procesal Penal de esta casa de estudios. La distinción reconoció su extensa trayectoria profesional y académica, su compromiso con la administración de justicia y el fortalecimiento de las instituciones, así como los valores humanos que marcaron su recorrido. Con este reconocimiento, se convirtió en el primer graduado de la UM en recibir la máxima distinción académica que otorga la institución.

El acto se realizó el jueves 15 de octubre en la sede Morón, en un auditorio colmado de familiares, colegas, autoridades e invitados especiales. La ceremonia fue encabezada por el Rector de la Universidad, Héctor Norberto Porto Lemma, y contó con la participación en el estrado del Decano de la Escuela Superior de Leyes, Pablo Navarro, y de Franco Fiumara, Juez en lo Criminal. También estuvieron presentes destacadas personalidades del Poder Judicial y referentes de la política nacional, provincial y zonal, junto con autoridades universitarias, representantes de distintas instituciones y miembros de la comunidad.

Durante la ceremonia, Porto Lemma destacó tanto la trayectoria del homenajeado como su calidad humana y el significado institucional de la distinción. “Cuando comenzamos el proceso de designación de este título honorífico, todos coincidimos en que tenía un currículum impecable, una personalidad sin contradicciones, y que el haber nacido de esta Casa y ser el primer graduado de esta Universidad en recibir el doctorado era un acto de plena justicia”, expresó.

Por su parte, Navarro señaló que el reconocimiento trascendía los méritos académicos y profesionales para homenajear también a la persona. “Esta distinción no solo reconoce la trayectoria académica y profesional de quien hoy homenajeamos. Distinguir al Dr. Jorge Rodríguez con el máximo reconocimiento que puede otorgar nuestra Universidad también significa hablar en nombre de una comunidad que crece desde hace más de 65 años. Este homenaje trasciende lo profesional y reconoce, sobre todo, al hombre”, afirmó.

En esa misma línea, Fiumara puso en valor las cualidades personales del homenajeado y lo describió como un hombre noble, leal y profundamente solidario, siempre dispuesto a acompañar y ayudar a los demás. También destacó su capacidad para reconocer el potencial de las personas, su compromiso con la formación de nuevas generaciones y su humildad y sencillez, cualidades que lo llevaron a tender una mano a todos por igual.

Visiblemente emocionado, Rodríguez agradeció la distinción, recordó especialmente a sus padres y dedicó este reconocimiento a su familia. En su alocución, que cerró la ceremonia, destacó que recibir el Doctorado Honoris Causa representaba mucho más que un reconocimiento académico: también implicaba una responsabilidad renovada. En ese sentido, manifestó su voluntad de seguir compartiendo su experiencia, sus aprendizajes y su vocación docente. “Este título tiene sentido mientras lo comparta con todos ustedes. Para mí, ustedes son los importantes; yo los estaba esperando”, expresó ante el auditorio.

Abogado y escribano, graduado en 1977, Rodríguez inició su carrera en el Poder Judicial como Defensor Oficial del Departamento Judicial de Morón y posteriormente se desempeñó como Juez en lo Criminal. En 1994 fue designado Juez Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, función que ejerce con una sostenida vocación de servicio y compromiso con la administración de justicia.

Su trayectoria también estuvo estrechamente ligada a la formación jurídica. Comenzó su carrera docente en 1981 en la materia de Derecho Procesal Penal y es titular de la Cátedra Abierta en Seguridad en la Universidad de Morón. Asimismo, participó en actividades de capacitación judicial y de fuerzas de seguridad, procesos de reforma legislativa y jornadas académicas vinculadas con el derecho penal, el derecho procesal penal y las políticas públicas en materia de justicia.