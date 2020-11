Luis Acuña y Jesús Cariglino lanzaron «Evolución Peronista»

El ex intendente Acuña ya está en clima electoral y se sumó a una nuevo espacio político que conduce Jesús Cariglino, quién buscó la reelección como intendente de Malvinas Argentinas, representando al macrismo.

El ex intendente Luis Emilio Acuña mantiene intacto su vínculo con el también ex intendente (en este caso de Malvinas Argentinas) Jesús Cataldo Cariglino, junto a otros viejos dirigentes del justicialismo bonaerense como el ex funcionario menemista Alberto Lestelle, el ex secretario de seguridad bonaerense Carlos Pombo y el ex intendente de Tres de Febrero Jorge Mangas, lanzaron una agrupación a la que bautizaron con el llamativo nombre de «Evolución Peronista».

Puede entenderse la evolución como un proceso que deben atravesar algunas cosas y que consiste en el abandono de una etapa para pasar a otra, la duda es saber cual es la etapa que abandonarían los integrantes de Evolución.

Acuña está dentro del Frente de Todos, es un representante del massismo que se encuadró bajo la conducción de Juanchi Zabaleta en Hurlingham; su eterno socio Cariglino en cambio, fue el candidato del macrismo en su distrito y mantiene vínculos estrechos con el ex ministro de María Eugenia Vidal, Jesús de la Torre.

¿Cuál sería para Cariglino un proceso evolutivo? ¿Qué etapa abandonaría? ¿Dejar el macrismo y sumarse al Frente de Todos?

¿Cuál sería la evolución de Acuña?, ¿dejar de tener la contención del Frente de Todos y sumarse a una cruzada opositora junto a Cariglino?

Por el momento parte de la vieja guardia del peronismo bonaerense señalan que «Evolución Peronista», se construye con el fin de abordar «los problemas que el pueblo argentino ve hoy con mayor preocupación, como la seguridad, la salud, la educación y el desempleo» y efectuar propuestas para «tomar decisiones de cara al claro desorden de una oposición política errática que falla en lo táctico y lo estratégico».

Dicho esto parecería que se trata de una agrupación que desea poner orden en la oposición y ser parte de ella.

Pero en el mismo documento, la organización que preside Cariglino dice que promueve un debate «dentro de un movimiento político que se caracterizó históricamente por la riqueza en su diversidad de pensamiento y se busca recrear ese pensamiento, con el eje centrado en la armonía entre bases y dirigencia».

Con esta parte del texto, el grupo se preserva y apuesta a la tan mentada «diversidad peronista» para mantener la punta de los pies en el plato del frente que gobierna la nación y la provincia.

La nueva línea dijo que «reconoce los disensos, pero oponiéndose férreamente al pensamiento monolítico, más teniendo en cuenta el presente escenario de crispación y enfrentamiento social».

También dijeron impulsar «el desarrollo de un Estado planificador y orientador, basado en reglas claras y de respeto a las instituciones, buscando evitar la fuga de capitales nacionales y creando las condiciones para el arribo de capitales internacionales», así como «la construcción de un nuevo horizonte, sin odios ni resentimientos» y la búsqueda de la «recuperación de la fe en una dirigencia y militancia agotadas por discursos y peleas».

Pero tal vez la expresión más novedosa de este conjunto de dirigentes fue el asegurar que impulsan «una auténtica generación de empleo, desterrando la relación clientelar»