Murió la última leyenda del boxeo argentino: Jorge «Locomotora» Castro

El ex boxeador falleció en la madrugada del pasado miércoles 14, en Morón. Tenía 59 años.

El ex campeón mundial de peso mediano Jorge «Locomotora» Castro se desvaneció en el interior del Bingo de Morón. Los intentos médicos para compensarlo no fueron suficientes y finalmente falleció.

Fue en la madrugada del miércoles 14 de octubre. Jorge Fernando Castro tenpia 59 años y sufría de diabetes, y lo ocurrido dentro de salón de juegos estaría vinculado a su tratamiento con insulina. La causa quedó a cargo de la UFI n.º 8 de Morón.

Familiares, amigos y allegados lo despidieron en la cochería «Pache», la sala velatoria ubicada en frente al cementerio de Morón.

LA CARRERA PROFESIONAL DE LOCOMOTORA.

Jorge nació en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y tuvo una de las mejores carreras en la historia del boxeo argentino. “Roña” Castro participó en 144 peleas, en las cuales ganó 130 veces (90 por nocaut), perdió en 11 ocasiones y obtuvo tres empates.

El pugilista consiguió la gloria dentro de la disciplina al obtener el título mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al estadounidense Reggie Johnson, el 12 de agosto de 1994 en Tucumán.

Aunque, meses después, “Locomotora” Castro tuvo que defender el título en suelo mexicano para protagonizar uno de los mejores combates en la historia del boxeo mundial ante el estadounidense John David Jackson, encuentro que ganaría. El título recién sería arrebatado de sus manos luego de cuatro peleas, el 19 de diciembre de 1995 en Tokio, en una derrota ante el japonés Shinji Takehara.

Su último enfrentamiento arriba de un ring fue ante José Luis Herrera, a quien derrotó por nocaut técnico el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata.

EL LEGADO SOLIDARIO

Alejando del boxeo y radicado en Morón, Locomotora dedicó buena parte de sus últimos años a la asistencia alimentaria en esta región del oeste del conurbano bonaerense, donde impulsó una red de comedores y merenderos.

Con el tiempo, la ayuda se extendió a distintos barrios, entre ellos Villa Fiorito y Temperley. Además de los espacios que administraba, Castro abastecía a otros comedores y recibía pedidos de municipios como Almirante Brown y Ezeiza. En octubre de 2025, también había anunciado que trabajaba en la organización de un nuevo comedor en Morón, proyectado para asistir a 500 personas.

En su trabajo cotidiano, Castro observó cómo cambiaba el perfil de quienes se acercaban a buscar alimentos. Si al principio la asistencia estaba dirigida principalmente a los chicos y sus familias, con el tiempo aumentó la cantidad de adultos mayores que necesitaban ayuda para llegar a fin de mes.

“Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no le alcanza la plata”, había contado en octubre de 2025.

En diálogo con AM 750, también había señalado el crecimiento de la demanda y la llegada de personas que anteriormente podían sostener sus gastos: “Antes me iba gente que no podía. Ahora va gente que era pudiente y ahora no puede”.

El aumento de los pedidos se reflejó en la cantidad de alimentos que distribuía: pasó de entregar 80 bolsones semanales a 100. Entre los productos que repartía había arroz, polenta, yerba, azúcar, aceite, tomate, lentejas y arvejas, especialmente para cubrir las comidas de los fines de semana. “Todos los días viene gente nueva. Pero las familias son de seis personas. Y bueno, un plato de comida no se le niega a nadie”, había afirmado.

Para mantener los comedores, Castro combinaba aportes propios con donaciones de vecinos, empresarios y productores, además de la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

Entre las colaboraciones que mencionó se encontraban alimentos enviados desde Santa Fe y Tucumán, así como aportes de una fábrica de Quilmes. También contaba con el respaldo de la Fundación Locomotora Castro y la Asociación Civil El Roña Castro.

Su compromiso social estuvo acompañado por cuestionamientos a la respuesta de los funcionarios frente a las necesidades alimentarias. Castro había contado que tuvo un enfrentamiento con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y había criticado la falta de respuestas ante la situación de quienes necesitaban comida.