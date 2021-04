Para Juan Zabaleta «Si Macri gobernaba en pandemia tendríamos fosas comunes y cajones apilados en los cementerios»

El Intendente describió la realidad de Hurlingham en medio de la segunda ola y puntualizó sobre la actitud tomada por la oposición.

El intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta explicó que el 20 de marzo, hace apenas 17 días había unos 30 contagios por día. Mientras que en el hospital modular, que es el centro de emergencia de la pandemia, tiene 24 camas de terapia intensiva, 24 respiradores y 52 camas de internación leve en aquel momento se encontraba vacío y ahora «tenemos 70 casos por día».

Explicó que «tenemos a vecinos y vecinas conectados a un respirador, con 40% de ocupación en el centro de emergencia de la pandemia.» Afirmó de esta manera que «sí es preocupante, está claro que la vida comercial productiva y las clases hay que mantenerlas pero me parece también qué hay que poner un poco el freno de mano, analizar y tomar algunas decisiones para evitar la circulación.»

Sentenció que todo es «producto de la circulación y producto del relajamiento y también es producto de la pandemia, estamos en segunda ola y todos sabíamos que iba a pasar» pero agregó que ahora la diferencia está en «la experiencia del personal de salud que esta inmunizado, al igual que los docentes y personal administrativo».

Zabaleta explicó que ya se vacunó al «13% de la población de Hurlingham donde hay unos 200 mil habitantes» de los cuales «hay 70.500 inscriptos en la página de Vacúnate de la Provincia de Buenos Aires». Además informó que «ya vacunamos alrededor de 27.000 con la primer dosis llegando a 3.000 con la primera y segunda dosis.»

En la entrevista realizada en el programa del Profe Javier Romero, «Abrí los Ojos» que se emite por Radio del Plata de 7 a 9 de la mañana, Zabaleta remarcó que «estamos vacunando, la vacuna está llegando a pesar de lo que dicen. Vienen los aviones de Rusia y de China».

Sobre la oposición el Intendente de Hurlingham expresó que «los mismos que hoy se sientan alrededor de una mesa o en Twitter a opinar pensaban y querían que el conurbano volara por los aires por marzo del 2020.» Precisó que eso no pasó porque hay un 50% más de camas de terapia intensiva y porque hay 60% más de respiradores, la cuarentena sirvió para eso.»

Sobre la pandemia y la economía señaló que «hay que tener en claro qué los índices económicos en la Argentina son malísimos, la actividad tiene qué seguir transitando un camino de la mayor normalidad posible, en-tendiendo que a ningún comerciante o industrial le gustaría ver los hospitales abarrotados y que no haya camas en el sistema sanitario»

De esta manera Zabaleta se refirió a que la oposición «buscaban el ejemplo de Chile que vacunaba con la vacuna Sinovac, con poca efectividad y se siguieron contagiando. Nosotros estamos con vacunas que están funcionando, mal que le pese a los opinólogos y a los opositores de nuestro gobierno».

Sobre el tema de las restricciones dijo «nadie se muere por acostarse más temprano, sí se puede morir de coronavirus»

«Es complicado dar un debate político de cara a esta situación donde la gente quiere que la política le resuelva la vida y fundamentalmente que se la cuide en este sentido… no hay que dejarla pasar son el ejemplo de lo que hubiese pasado.» Al referirse a Mauricio Macri expresó «que ahora habla, le cuesta leer un poquito menos, que no tiene más papa en la boca a veces no lee tanto teleprónter o lo tiene más escondido… lo que hubiese pasado si hubiese seguido gobernando la Argentina, hubiese pasado lo que pasó en el Estados Unidos de Donald Trump, hubiese habido fosas comunes, cajones apilados en los crematorios, hubiese habido cementerios abarrotados no tengo ninguna duda…»

Sobre el final de la entrevista Zabaleta señaló que «después de la pandemia de Mauricio Macri vino la pandemia del coronavirus y a la Argentina la vamos a sacar adelante, no tenga la menor duda que el país va a arrancar a pesar de ellos. Sueño con una oposición responsable qué acompañe y que proponga cuidando la vida de la gente pero defienden el trabajo y dejaron a los argentinos sin trabajo, defienden la educación y querían cerrar universidades, todo mentira, lo importante en algún punto es que siguen hablando.»

«Está bueno que sigan sacándolo a Macri porque está bueno reflejar la memoria de los argentinos y yo estoy convencido que una enorme cantidad de argentinos y argentinas, cuando lo ven sin le estriñen los intestinos, les duele la panza recordando lo mal que la pasaron en el 2015-2019»

«Pero a pesar de eso mismo, vamos a seguir cuidando la vida de la gente y a pesar de los opositores, lo que vamos a hacer es cuidar la vida de la gente y vacunar porque estamos vacunando todos los días en Hurlingham con alegría» y exclamó: «A seguir enfrentando esta segunda ola y a seguir cuidándonos entre todos»