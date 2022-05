Patricia Bullrich propuso cerrar el Ministerio de Educación y Perczyk y Sileoni le respondieron

Hace unos días, la aspirante a ser candidata a presidente de la Nación por el macrismo, Patricia Bullrich, expresó que su eventual Gobierno será «chico» y que contaría con «ocho ministerios» bajo «un modelo de coordinación». En ese marco, sugirió que eliminaría tanto los ministerios de Educación y Salud: «No se puede tener un ministerio que nadie te dé pelota. Es una burocracia el Ministerio de Educación», indicó la presidenta del PRO.

En respuesta, el ministro de educación de la Nación, Jaime Perczyk afirmó que «un Ministerio sirve para coordinar y definir políticas que garanticen condiciones de igualdad para todos. Hay un Ministerio porque hay un país y no 24 provincias dónde cada una va por dónde quiere».

El Ministro de Educación (y rector de la UNAHUR en uso de licencia), consideró que los dichos de Bullrich se deben a que durante la presidencia de Mauricio Macri «se redujo el presupuesto», «el piso educativo bajó muchísimo» y, por lo tanto, los ministerios no tenían espacio para actuar.

Según Perzcyk, al día de hoy, el Ministerio se encuentra apoyando la construcción de 400 jardines en la provincia de Buenos Aires, así como también están en obra 75 edificios nuevos para las universidades nacionales.

Y agregó: «El Ministerio sirve para que, por ejemplo, ningún pibe pueda quedar fuera de la escuela y generar un programa para que esto suceda».

En el mismo sentido, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, aseguró que durante la gestión de Cambiemos «no se construyó ninguna escuela, se rompió la paritaria y se destruyó la formación docente».

Tras ponderar y ponderar el rol que tiene actualmente el Ministerio de Educación que conduce Perczyk, Sileoni afirmó: «Lo mejor es ir a la realidad, ya que Patricia Bullrich y su sector político han gobernado la Argentina durante cuatro años y quizás tiene esa visión del ministerio, el Ministerio de Educación de la Nación 2015-2019 y la verdad que pensándolo en un ministerio inerme que rompió la paritaria, que desactivó Conectar Igualdad, que no construyó ninguna escuela, que destruyó la formación docente, que concibió a los docentes como sospechosos, quizás ese ministerio sí podría descartarse, pero no un Ministerio con actividad como hubo en 2003-2015 y como ahora que se ha revitalizado. Existe un modelo de coordinación, y Bullrich dice que no existe».

Alberto Sileoni dijo también que durante el Gobierno de JxC «no invirtieron, no impulsaron, no desarrollaron; si te dicen eso pueden desactivarlo, como hicieron con el Ministerio de Salud. En la mirada del neoliberalismo está bien lo que dice Patricia Bullrich».

«Sabemos qué pasa cuando se retira el Estado, lo sabemos de la dictadura, de los ’90, sabemos quiénes pierden” opinó Sileoni, pero advirtió que «H}hay que hacer un esfuerzo y explicar al campo popular qué sería una sociedad sin ministerios; habría menos vacunación, menos educación, menos inversión, como impactaría todo eso en la familia, en los niños», reiteró el funcionario bonaerense y recordó: «Bajaron 1,20 el PBI dedicado a Educación, no construyeron ni una escuela, no hicieron una sola obra».