Sancionan a casi 1.800 conductores por circular por la banquina en autopistas bonaerenses

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a unos 1800 conductores por circular ilegalmente por banquinas o adulterar la chapa patente, prácticas prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito y que pueden generar multas de hasta unos 2 millones de pesos. Los operativos se realizaron el fin de semana largo en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó operativos en la Panamericana, el Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires-La Plata. Los controles incluyeron patrullajes con motos y puestos fijos para detectar a quienes usan espacios reservados para emergencias.

Resultado de los controles, la ANSV sancionó a 1.800 conductores por circular ilegalmente por banquinas, una práctica prohibida por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito. En lo que va de los operativos en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata, el organismo sancionó a 1.849 banquineros, en la búsqueda de desalentar maniobras que generan situaciones de riesgo y perjudican a miles de personas.

Los controles incluyen patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos para detectar a quienes intentan sacar ventaja sobre el resto de los conductores utilizando un espacio reservado exclusivamente para emergencias.

El episodio de la Panamericana

En uno de los casos detectados en la autopista Panamericana, un conductor justificó la maniobra diciendo que estaba cansado de quienes «sacan ventaja». Mientras el agente de la ANSV le explicaba la infracción, el conductor tomó su billetera y, ante la pregunta de qué hacía, respondió: «Para darte una ayuda», en una aparente intención de ofrecerle dinero para evitar la sanción. El agente rechazó categóricamente el ofrecimiento y labró el acta correspondiente.

https://twitter.com/ANSV_Ar/status/2109979122327847209/video/1

Otras infracciones

Durante estas fiscalizaciones también fueron sancionados 340 conductores por circular sin patente o con la placa adulterada, y 187 por utilizar el celular mientras manejaban.

«Este tipo de controles forman parte de acciones sostenidas para ordenar el tránsito, recuperar el respeto por las normas y desalentar prácticas peligrosas y deshonestas que afectan a millones de conductores todos los días», expresa el comunicado de la ANSV.

//InfoGEI.