Zabaleta y Arroyo recorrieron las Escuelas Deportivas Recreativas de Verano del municipio de Hurlingham

El intendente y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación visitaron el Polideportivo Municipal, donde funciona este programa para niños, niñas y adolescentes.

El intendente Juan Zabaleta y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, recorrieron las Escuelas Deportivas Recreativas de Verano de Hurlingham que funcionan en el Polideportivo Municipal de la comuna, destinadas a niños, niñas y adolescentes. Este programa se realiza garantizando todos los protocolos sanitarios, con grupos divididos en días y horarios.

“Comenzamos con todos los protocolos correspondientes para que las chicas y los chicos puedan disfrutar del verano, en esta pandemia, que todavía no terminó, ya tenemos la vacuna pero no terminó. Agradecemos a las familias la confianza en el gobierno municipal para que puedan participar de estas actividades”, dijo el intendente durante la visita.

“Estamos muy contentos porque vemos que el 2021 arranca de otra forma y seguramente van a empezar las clases, con los cuidados necesarios, y agradecemos la presencia del ministro Arroyo, que siempre nos acompaña. En medio de esta pandemia, el refuerzo de la política alimentaria y social ha sido muy importante, el Estado nacional, por decisión del presidente Fernández, asiste a los más vulnerables y ahora vamos en busca del trabajo, este es el año de la reconstrucción Argentina”, completó el mandatario.

Por su lado, Daniel Arroyo expresó: “La verdad que lo que hace Juanchi es ejemplar, permanentemente lo digo, un modelo para replicar en otros municipios. Hemos recorrido muchas de las actividades que se hacen acá, no solamente es la pileta, los chicos aprendiendo a nadar, obras de teatro, adolescentes que participan; acá se está combinando lo recreativo y lo educativo”.

“La provincia de Buenos Aires lleva adelante el programa ATR (Acompañamiento a la Trayectoria y la Revinculación), que es volver a vincular a aquellos chicos que tuvieron dificultades, que no se pudieron conectar durante el año. En el año aumentó la desigualdad, hay chicos que tuvieron más contenido pedagógico y otros que no, porque en la casa hay un solo celular y no hay manera de conectarse, bueno acá se está reconstruyendo esto, cuando uno habla de la vuelta a la escuela, mucho tiene que ver con esto, con la tarea que se hace acá”, finalizó el Ministro.

Las Escuelas Deportivas Recreativas de Verano se desarrollan con el objetivo de garantizar a niños, niñas y adolescentes el derecho a la recreación y el esparcimiento durante el receso escolar. Cuentan con actividades acuáticas, juegos, cine al aire libre, obras de teatro y muchas otras propuestas artísticas y para divertirse.

En la recorrida estuvieron presentes el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera; el secretario de Educación y Deportes del municipio, Martín Tufeksian; y el director de Deportes del área, Leandro Paradisi.