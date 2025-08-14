Marinucci: “La falta de patentes es responsabilidad exclusiva de Nación”

El ministro de Transporte bonaerense advirtió que la escasez de chapas afecta la seguridad vial y anunció que la Provincia implementará una placa alternativa para identificar vehículos.

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, advirtió que “la falta de entrega de patentes es una situación crítica y responsabilidad 100% de Nación” tras el cierre de la Casa de la Moneda.

En diálogo con FM Futurock, señaló que el problema crece mes a mes, con un número cada vez mayor de vehículos circulando sin dominio visible. “Muchos tienen el certificado de tramitación, pero otros lo hacen por viveza, lo que complica la fiscalización, la prevención de accidentes y la investigación de delitos”, afirmó.

Para afrontar la situación, Marinucci anunció que la Provincia avanza en una resolución para habilitar una placa alternativa de carácter oficial. “Si Nación regulariza la entrega, quedará como normativa para casos puntuales, como robos, extravíos o pérdidas por inundaciones”, explicó.

Además, cuestionó a quienes retiran voluntariamente la chapa para evadir fotomultas: “Las cámaras están para prevenir infracciones, no para recaudar, y quienes critican su uso son muchas veces los mismos que incumplen la ley”.



«NOS OCUPA GARANTIZARLES DERECHOS A LOS BONAERENSES»

En otro orden de cosas el ministro Marinucci encabezó operativos de Pases Libres Multimodales en Merlo y Tigre. El Ministerio de Transporte bonaerense ya entregó en lo que va del años, más de 30 mil credenciales de PLM para personas con discapacidad, en lista de espera de trasplante y trasplantadas permiten el acceso al transporte público terrestre y fluvial de jurisdicción bonaerense de forma gratuita.