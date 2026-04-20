La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) se sumó a la jornada de 24 horas organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia.

La jornada, de la que participaron las universidades públicas argentinas, se desarrolló entre las 8 horas del miércoles 15 de abril y las 8 horas del jueves 16 de abril, bajo la consigna “24 horas por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. Se desarrollaron diversas actividades académicas, culturales, científicas y de extensión en todo el país.

En la UNAHUR, se abrieron a la comunidad las instalaciones experimentales. También se organizaron clases abiertas de diversas materias y carreras, charlas a cargo de docentes e investigadores y acciones de visibilización de los sindicatos docente y no docente. Las actividades contaron con la cobertura de Radio UNAHUR. En horario vespertino, además, se ofreció un taller abierto de folklore y conciertos de la orquesta y la big band de nuestra universidad. Por último, la mañana de este jueves se entonó el himno nacional argentino y el Vicerrector Walter Wallach se pronunció sobre la situación de las universidades y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sintetizó el reclamo de esta jornada nacional: “Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando. No lo permitamos”.