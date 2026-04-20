La Universidad de Morón lanzó la segunda edición de la Diplomatura en Gestión y Coordinación de la Seguridad Nacional

Una propuesta académica impulsada por la Escuela Superior de Leyes de la UM junto al Ministerio de Seguridad Nacional, destinada a miembros del organismo orientada a fortalecer las capacidades institucionales en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana.

La Universidad de Morón (UM), a través de la Escuela Superior de Leyes y la Secretaría de Extensión Universitaria, realizó el acto de apertura de la segunda edición de la Diplomatura en Gestión y Coordinación de la Seguridad Nacional, una propuesta desarrollada en articulación con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, y destinada a la formación especializada de sus agentes.

La nueva cohorte consolida una iniciativa que, a partir de su primera edición, se ha posicionado como un espacio de referencia para la profesionalización de quienes participan en el diseño, la planificación y la gestión de políticas públicas vinculadas a la seguridad. Su continuidad refleja el compromiso compartido entre la universidad y el ministerio por sostener una formación de calidad, rigurosa y orientada al impacto institucional.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en Educación Digital, Pablo Navarro. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, tuvo a su cargo el dictado de la primera clase de la diplomatura. Acompañaron la apertura, el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier; y el director General de Recursos Humanos, Ariel Alonso Toglia.

“El desafío de la seguridad pública exige hoy más que nunca de equipos formados, con una mirada integral y capacidad de articulación. Esta diplomatura representa una herramienta concreta para seguir consolidando esas competencias”, destacó Navarro.

En esa misma línea, Ferlauto subrayó el valor estratégico de la formación continua: “La formación permanente de los agentes es fundamental para mejorar la calidad de las intervenciones y construir políticas públicas más eficaces y sostenibles.”

Como parte del inicio de actividades, se llevó a cabo la primera clase, titulada “Organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional”, a cargo de Ferlauto, junto al Franco Maximiliano Cravero, con la participación de la coordinadora de Carrera del Personal del Ministerio, Patricia de los Ángeles Mancuello.

El programa integra contenidos teóricos y prácticos desde una perspectiva multidisciplinaria que articula el derecho, la criminalística, la sociología, la administración pública y las tecnologías aplicadas. A lo largo de su cursada, los participantes abordan marcos normativos nacionales e internacionales, modelos de gobernanza democrática y estrategias de articulación interjurisdiccional e institucional.

Estuvieron presentes el secretario de Extensión Universitaria de la UM, Mauro Vivas; autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, entre ellas la directora Nacional de Transparencia e Integridad, Analía Zappulla, y el director Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Martín Culatto; docentes y participantes de esta diplomatura.