A la Sociedad de Fomento San Damián ¿qué le van a hablar de amor?

La Sociedad de Fomento San Damián es uno de los clubes más populares de William Morris. En esta entrevista su presidente, Jorge Lucero, habla de sus inicios, la actualidad del club y esa pasión que caracteriza a los pibes y pibas de San Damián cada vez que les toca jugar.

Por Matías Benitez.

-He tenido la posibilidad de visitar varios clubes de fútbol infantil en la ciudad, y la verdad es que son todos muy apasionados…

-Y si, somos muy apasionados por el fútbol. Tenemos diferentes colores y cada uno defiende los suyos, pero es verdad, hay mucha pasión en Hurlingham.

-¿Cómo llegó a la presidencia del club

-Porque mis hijos jugaban en «la Socie» y yo además era director técnico, así comencé. A mí siempre me gustó el fútbol y también que la juventud progrese y no ande por malos caminos. Los jóvenes son el futuro y mi motivación es que no se pierdan. Hace 35 años que estoy en el club. Yo colaboraba con todas las comisiones, una vez fui vicepresidente y el año pasado tuve la posibilidad de ser el elegido presidente.

-¿Qué recuerdos tiene de esos primeros años en el club?

-La verdad que muchos recuerdos. Los vecinos comenzaron con «la Socie», ellos fueron los verdaderos protagonistas. Imagínate que no había piso, solo la tierrita y con el tiempo se hizo el piso. Así se fue armando el club. Comenzamos en la liga en el año 1974.

-Y como en todos los ámbitos seguramente hubo momentos duros…

-El club estuvo parado un tiempo largo, del 86 al 90. Luego de unos años tuvimos que rearmar las categorías y de ese momento a la actualidad no paramos nunca, siempre estuvimos compitiendo.

-Pero también hubo momentos lindos, ¿no?

-Ahora se me viene a la mente algunos campeonatos obtenidos. Antes jugábamos en la Liga de Morón y muchas categorías nuestras en los años 90 salieron campeones, jugando con clubes de Morón, La Matanza y otras localidades y en la actualidad estamos compitiendo de mitad de tabla para arriba.

-Me dijo que hace 35 años que está en «la Socie», ¿Cómo es la relación con la gente del club?

-Es sencilla, cada uno aporta su opinión y lo que sea interesante para ayudar a la comisión. La juventud siempre está apoyando.

-Y ¿Cómo se resuelven los problemas, las diferencias cuando surgen?

-Realmente todo se soluciona hablando. Con los técnicos, con los padres, con todos hay que hablar, no hay otra receta.

-Al principio hablábamos de la pasión por el fútbol que hay en general. Ahora le consulto más específicamente por «la Socie».

-La pasión de la hinchada de San Damián es fundamental.

Y respecto a los pibes de esta zona, todos quieren tenerlos en sus clubes por la garra que ponen, en cada campeonato dejan todo. Yo estoy orgulloso de mi club, pero hay otros clubes también acá, y somos como hermanos.

-Y ya que hablamos de otros clubes. ¿El clásico es con…?

-Tenemos varios clásicos: Club Atlético San Damián, Quinta de los Pibes, Belgrano, EIDU, Urquiza. Todos son rivales y hay mucha pasión futbolera: la gente grita, alienta, canta y se divierte.

-Me queda la duda de los colores de la camiseta…

-El rojo y blanco es porque antes Hurlingham pertenecía al partido de Morón, entonces había donaciones de gente de ahí y los colores vinieron así. Ahora tenemos un poquito de negro.

–Me dijo que el año pasado sumió la presidencia, ¡Justo el año de la pandemia!

-Sí, fue un golpe duro, muy duro, porque queríamos hacer muchas cosas, teníamos muchos planes.

Tuvimos que cerrar y no sabíamos que hacer. Pero vino un alivio de parte del Municipio de Hurlingham que no nos dejó solos y nos brindó ayuda económica a un par de clubes.

Eso nos rehabilitó, nos levantó y nos dio más energías ya que pudimos hacer algunas refacciones, cambios en el club y trabajar en la cancha: modificamos vestuarios, pusimos tablones, hicimos pintura, hemos inaugurado el buffet. Pero en el club todos ayudan.

-Además del fútbol infantil ¿Qué otras categorías hay en la Socie San Damián?

-En el 2019 se dio inicio al Futsal, con Jonathan González que es el vicepresidente y los coordinadores armamos las categorías que son quinta di-visión, cuarta, tercera, primera y mayores de 30. También se había armado fútbol femenino y en años anteriores los veteranos: Pre-veteranos que tienen aproximadamente 34 años, Veteranos a partir de 41 años, Senior 50 para arriba y Súper Senior 60 años. La idea es que el pibe que termina de jugar en infantil pase a Futsal y luego a Veteranos.

-Entre todas las categorías me imagino que son una familia bastante numerosa…

-En el fútbol infantil tenemos con todas las categorías 120 jugadores, Futsal 80, y Veteranos y fútbol femenino 50. Así que hay 250 jugadores y jugadoras siendo parte de «la Socie» de San Damián.

-Para terminar, ¿Cuáles son sus deseos para el club?

-Mi anhelo más grande sería que se pueda techar el club, imagínate que hace 40 años que están las columnas solamente.

Yo estoy luchando por eso (se emociona), para que se pueda practicar días de lluvia, que las mamás estén ahí tomando mate mirando a sus hijos. Si lo techás, lo s del barrio no va a ir alquilar nada a ningún lado, va a estar el club para eso.

Es mi anhelo, pero también el de toda la gente de San Damián. Y el barrio se lo merece. Con eso, me sentiría orgulloso.