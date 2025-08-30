Aumento en las cuotas de las escuelas privadas

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma (CABA) autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán en septiembre en los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en PBA el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA es del 2,8% a aplicar a partir del mes que viene, mientras que en los centros de educación de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 3,2% a partir del próximo mes.

Según la disposición que emitió el ministerio de Educación de la Ciudad Autònoma, «de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nacionales 2542/91 y 2417/93 que regulan el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». La resolución de las autoridades porteñas sostienen que «atento al incremento salarial docente corresponde analizar el impacto de dicho aumento en los aranceles oportunamente informados» y «que se ha analizado el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir del mes de septiembre 2025».

En el caso de la Provincia, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos también están originados en los acuerdos salariales a los que llegó el gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que «con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos». No obstante el dirigente aclaró que «las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados»

Zurita remarcó que «este esfuerzo lo hacen todos los que integran el sector porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes «.

A continuación damos a conocer los cuadros con los nuevos montos máximos autorizados por las autoridades para cada uno de los niveles de enseñanza, de acuerdo con el porcentaje de aporte estatal que perciben: