Cuando «Los Rayos» son raíces

Por Rody Rodríguez

Los Rayos es un documental sobre los orígenes del rock en Hurlingham, dirigido por Nicolás Tacconi y protagonizado por Fernando Popa Arnedo.

Se dice que hay un antes y después de Sumo en el rock de Argentina. Y de ese «antes» que transcurrió en Hurlingham trata la película que dirige Nicolás Tacconi y protagoniza Fernando Popa Arnedo.

La decisión de sumergirse en las raíces del rock local nace de un programa de radio que llega a un abrupto final. En esa ficción Popa conduce el programa El cuerpo pide, un espacio sobre la actualidad del rock en Hurlingham. El dueño de la emisora le dice que solo le queda una semana en el aire, porque la radio se fundió.

Es en medio de ese panorama que Popa con su compañero de radio, personificado por Esteban Bigliardi, empiezan a indagar ese «antes».

Es entonces cuando la ficción toma carácter de documental. Un documental intimista, familiar porque para Popa la escenografía de una radio local no le es ajena. El cuerpo pide es el nombre del programa en la ficción, también lo fue en la realidad, en FM Triac, la legendaria radio de Hurlingham. También hizo cosas parecidas en Radio MAS, donde creo programas como La Pelota, El Smowing y Dr. Lee. Casi todos operados por Patricio Magnacco, el mismo «que hace de» operador técnico en el film.

Pero si de familiaridad hablamos, Popa es sobrino de Diego Arnedo, prócer del rock y protagonista de ese tiempo iniciático. Un vínculo que además le permitió conocer desde siempre a muchos de los protagonistas que ofrecen testimonios en la película, por ejemplo el propio Diego, Tito Fargo, Gabriel Dabhar, Ricardo Mollo, el Tano Salmos, Miguel El Coleccionista Calcagno, Mario Ferrarese (el creador de Triac), Germán Daffunchio, Juampy Juárez, Rubén Cavallero, Leandro Carrizo, Willy Marconi o el multifacético Giorgio Gauto, entre otros.

En la película, Popa hace su recorrida en un Mehary por muchos paisajes de un muy reconocible Hurlingham, donde la estación de tren es casi un protagonista más. Hay todo un sello de identidad en los encuentros en el ya cerrado Bar Miguelito en Rubén Darío o en Panchito El Uno.

A lo largo del film hay recuerdos extraordinarios sobre la Hurlingham Reagge Band, Salmos, Oiga Diga y otras bandas indispensables a la hora de sumergirse en la prehistoria rockera de Hurlingham.

«Quería contar qué había en Hurlingham antes de Sumo. Llegar a ese momento en que había que decidir si se dedicaban de lleno a la música o no. Quería mostrar qué había hecho antes de ese gran momento toda esta gente, porque me parecía muy destacable el hecho heroico de haber elegido hacer música. No era fácil en ese momento», explicó Nicolás Tacconi, en alusión al rock en épocas de la dictadura en una nota del periodista de Hurlingham, Eduardo Diana, en Página/12.

En la misma nota Popa Arnedo comentó que «todos estuvieron muy entusiasmados con la película, incluso aportando grabaciones, documentos o componiendo un tema. En lo personal, fue muy enriquecedor sentarme a charlar con gente que tiene tanta pasión por lo que hace».

El film contó con la producción de Sebastián Aloi y el propio Tacconi.

Vale recordar que Popa Arnedo y Nicolás Tacconi ya le han hecho un enorme favor a la cultura al recuperar la historia de Mario Arnedo Gallo en la película «Aires de chacarera».

«Los Rayos» pudo ser proyectada en cines de seis provincias, luego llegaron las restricciones por la segunda ola del Covid. Pronto se sabrá si los paisanos de Hurlingham y del resto del AMBA, podrán verla en salas o a través de alguna plataforma de contenidos audiovisuales.