Cuestionamientos del Concejal Medina por la prórroga del presupuesto

El concejal Julio Ramón Medina también criticó la falta de legalidad en la nómina de los Mayores Contribuyentes y la falta de interés del oficialismo en el tratamiento de un basural a cielo abierto en William Morris.

Durante la sesión especial, el Concejo Deliberante aprobó una nómina de 41 mayores contribuyentes, pese a que, según advirtió el concejal de la Libertad Avanza, Julio Ramón Medina, no se acreditó ante el Cuerpo la comprobación de los requisitos legales de las personas incluidas.

El artículo 94, inciso 4, de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece expresamente que corresponde al Concejo verificar que los inscriptos reúnan las condiciones exigidas por la legislación.

El Bloque libertario había presentado previamente un escrito solicitando información sobre el cumplimiento de esa obligación. Sin embargo, durante la sesión se avanzó con la aprobación de la nómina sin que, según sostuvo el edil, se acreditara el procedimiento de verificación requerido.

UN BASURAL A CIELO ABIERTO

En la sesión ordinaria, Medina solicitó el tratamiento sobre tablas del Proyecto de Decreto 18998/2026, presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza, para exigir la intervención municipal en un basural ubicado sobre la calle El Maestro Argentino, casi esquina Huemul, en William Morris.

En ese lugar, situado en un barrio residencial, se desarrollan actividades de acumulación, recolección, selección y quema de residuos a cielo abierto, con las consiguientes preocupaciones ambientales y sanitarias para los vecinos.

El reclamo cuenta con antecedentes desde junio de este año, incluyendo pedidos de informes y un pronto despacho.

La moción no obtuvo la mayoría necesaria y el Concejo rechazó habilitar el tratamiento inmediato del proyecto. De esta manera, no se aprobó en la sesión la propuesta destinada a exigir el saneamiento urgente del lugar.

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO 2027

El tercer cuestionamiento se produjo durante el tratamiento de la prórroga solicitada por el intendente Damián Selci. para presentar el Presupuesto Municipal 2027, cuyo vencimiento se pretende extender hasta el 30 de diciembre.

El argumento del Ejecutivo fue que la ausencia del presupuesto provincial para el próximo ejercicio impedía conocer con precisión los recursos provenientes de la coparticipación de impuestos.

Medina calificó ese fundamento como falaz y explicó que la coparticipación municipal se encuentra regulada por la Ley Provincial 10.559, que establece el régimen de distribución de recursos entre la Provincia y los municipios.

El concejal, señaló que un presupuesto constituye una estimación de recursos y gastos futuros, no una certificación de ingresos exactos.

La ausencia de una ley provincial de presupuesto puede generar incertidumbre sobre los montos a percibir, pero no elimina el régimen legal de coparticipación ni impide necesariamente formular proyecciones razonables.