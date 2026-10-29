El intendente Selci pidió prorrogar el Presupuesto 2027 hasta el 30 de diciembre

El Ejecutivo lo fundamentó en la incertidumbre sobre los recursos coparticipables.

El gobierno municipal de Hurlingham pidió extender hasta el 30 de diciembre la presentación del Presupuesto 2027. Un desplazamiento del calendario que llevaría el ingreso del proyecto al Concejo Deliberante a los últimos dos días del año.

La solicitud de prórroga fue difundida el martes 27 y quedó incluida entre los asuntos previstos para la actividad legislativa del miércoles. El fundamento de la gestión de Damián Selci es que la falta del presupuesto provincial dificulta estimar los recursos que recibirá el distrito.

La administración municipal sostuvo en los considerandos reproducidos del proyecto que necesita contar con mayor precisión sobre la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, que representa una parte sustancial de sus ingresos.

El argumento oficial agregó que una estimación incierta afectaría la razonabilidad del cálculo de recursos y de los gastos previstos. Con esa explicación, la gestión solicitó llevar la remisión de las cuentas hasta el penúltimo día de 2026.

La fecha pedida desplaza casi dos meses el plazo ordinario de presentación. El artículo 109 de la Ley Orgánica de las Municipalidades asigna al Departamento Ejecutivo la elaboración de las ordenanzas impositivas y del presupuesto, y establece su envío al Concejo antes del 31 de octubre.

La misma ley contempla una vía para extender ese plazo. Su artículo 36 permite que el Deliberante autorice una prórroga a solicitud del Ejecutivo cuando el proyecto no haya sido remitido dentro del término previsto.

El esquema distingue la preparación de las cuentas, que corresponde al intendente, de su tratamiento y sanción por los concejales. El artículo 37 dispone que el Concejo remita el presupuesto aprobado antes del 31 de diciembre y prevé la continuidad del ejercicio anterior si no existe una nueva sanción.

Ese calendario vuelve especialmente ajustada la fecha elegida por el gobierno comunal: la presentación solicitada para el 30 de diciembre queda a un día de la referencia legal para remitir las cuentas aprobadas.

En el antecedente inmediato del distrito, el debate del Presupuesto 2026 había sido convocado para los primeros días de diciembre de 2025, junto con las discusiones fiscales e impositivas. El pedido actual sitúa el ingreso del nuevo cálculo de gastos y recursos todavía más cerca del cambio de ejercicio.

El plazo que la gestión llevó al Concejo para presentar el Presupuesto 2027 fue el 30 de diciembre: el penúltimo día del año para entregar las cuentas del siguiente.

//Agencia NA