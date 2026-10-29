El hurlinguense Claudio Gutiérrez fue designado embajador argentino en Camboya



Esta nueva función de Gutiérrez se ejercerá sin perjuicio de sus tareas como embajador en el Reino de Tailandia.

El presidente Javier Milei designó a Claudio Ricardo Gutiérrez como el nuevo Embajador de Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Camboya, según se informó este martes en el Boletín Oficial.

En el Decreto 1274/2026 firmado por Milei y el canciller Pablo Quirno indicó: “Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Camboya al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Claudio Ricardo Gutiérrez”.

Asimismo, añadió que este nuevo cargo es “sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Tailandia” y el diplomático ejercerá funciones que fortalezcan los lazos bilaterales con ambos países desde una única sede.

Claudio Gutiérrez cuenta con más de 30 años de trayectoria en el Servicio Exterior Argentino, ha ocupado cargos en destinos tan diversos como Ecuador, Nicaragua, Colombia, China, Vietnam y Brasil.

VER NOTA RELACIONADA: https://www.hurlinghamaldia.com/de-hurlingham-a-bangkok-la-vida-de-claudio-gutierrez-el-embajador-argentino-que-conecta-dos-mundos/