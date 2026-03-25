Después del triunfo de Lucas Ghi en la interna, Kicillof visitó Morón, encabezando actos con la presencia de Juan Zabaleta

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Morón Lucas Ghi encabezaron la entrega de 430 escrituras gratuitas a familias de ese municipio e inauguraron la ampliación de la Escuela Secundaria N°34.

La actividad se desarrolló junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. En ambos actor también estuvo presente ex intendente y actual concejal de Hurlingham Juan Zabaleta junto a su compañera de bloque Micaela Navill.

En la ocasión Kicillof sostuvo: “Argentina está viviendo momentos muy críticos a causa de un programa económico que favorece a un puñado de personas y excluye a los sectores trabajadores, a las pymes y a la industria”, y agregó: “Necesitamos que en el país las prioridades dejen de ser la timba y las criptomonedas, y vuelvan a ser la educación, la salud, el empleo y la justicia social”.

Las escrituras fueron otorgadas en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, que permite regularizar la situación dominial de familias bonaerenses. Con esta entrega, el total de títulos otorgados en Morón desde el inicio de la gestión asciende a 1.136.

“En la Provincia creemos que la seguridad jurídica no debe alcanzar sólo a las familias con mejores posibilidades económicas, sino también a los sectores populares a los que una escritura les es inaccesible a los valores de mercado”, señaló el gobernador.

En tanto el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena afirmó: “En tiempos donde se cuestiona el rol del Estado, nosotros reivindicamos la política como herramienta de transformación: estos títulos de propiedad gratuitos son un acto de justicia social”.

En la misma línea, Ghi expresó: “Muchas familias de Morón hoy están recibiendo su escritura, y eso no es un gesto de generosidad de ningún gobierno, sino el cumplimiento efectivo de un derecho”.

Durante la jornada, las autoridades también inauguraron las obras de ampliación de la Escuela Secundaria N°34 “María Luisa Anido”, donde se construyeron cuatro aulas, un SUM, un hall de acceso, dependencias administrativas y sanitarios, con una inversión de $1.301 millones.

Al respecto, la recientemente designada titular de educación en la provincia, Flavia Terigi indicó: “Las nuevas instalaciones que inauguramos eran muy esperadas por la comunidad educativa del distrito”.

Por último, Kicillof cuestionó la política educativa nacional: “La deserción del Estado nacional en la educación pública es preocupante: dejaron de enviar libros gratuitos, eliminaron el Fondo de Incentivo Docente y paralizaron todas las obras de infraestructura escolar”.

“Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires elegimos el camino opuesto: invertir cada vez más para mejorar la calidad del sistema educativo bonaerense”, concluyó.

“DEPENDE DE ÉL”

La visita del gobernador Kicillof a Morón ocurrió pocos días después del triunfo de Lucas Ghi (alinieado al gobernador) frente a Martín Sabbatella, En esa disputa interna Juan Zabaleta apoyó al intendente moronense y pidió que Kicillof sea el jefe del peronismo, al tiempo que apoyó su candidatura para la presidencia en 2027.

Zabaleta, actual concejal de Hurlingham, reclamó en una entrevista televisiva que el gobernador Kicillof asuma la conducción del peronismo y sostuvo que esa definición “depende de él”. “Tenés que dejar que el que gobierna la provincia de Buenos Aires, que también de él depende, pueda plantear qué modelo de país quiere hacia adelante y cuidarlo. Hoy, desgraciadamente, el peronismo es una cinta transportadora que manda al matadero a sus dirigentes”, afirmó en ese reportaje.

En ese sentido, Zabaleta pidió terminar con “la política epistolar” y con “la carta para acá y para allá”, y planteó la necesidad de ordenar la conducción del espacio. “Hay una figura, que es el gobernador Axel Kicillof, que tiene mucha experiencia gobernando en la provincia más complicada, con un Gobierno como el de Milei que te la ahoga permanentemente, y con el cual tenemos la oportunidad de arrancar una nueva etapa”, expresó.

Además, el dirigente cuestionó la dinámica interna del partido: “No hagamos el copio y pego del Frente de Todos. Hablan de ampliar: bueno, decidan ampliar de verdad. Y para eso hay que salir de la internita permanente”.

Zabaleta también destacó el rol de los intendentes dentro del esquema político. “Son hoy los dirigentes más valorados y más respetados de la política porque son los que están cercanos, los que se bancan la crisis”, sostuvo; y en ese marco mencionó a jefes comunales como Federico Otermín, Fernando Gray y Lucas Ghi, a quienes ubicó como ejemplos de gestión en el conurbano.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial de Kicillof en 2027, respondió: “Depende de él”.

“El domingo hubo elecciones internas en el peronismo bonaerense en 16 distritos. En 13 de ellos ganaron candidatos cercanos al gobernador. Hay un 70% de intendentes que lo acompañan. Hay que animarse un poquito. Al peronismo le falta un jefe político, un conductor, alguien que tome decisiones. Si es Kicillof depende de él. Ojalá lo sea”, finalizó.

Fuente: Andrea Lázaro/Código Baires