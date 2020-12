Distinción presidencial a Iris de Avellaneda

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entregaron reconocimientos a referentes del movimiento de derechos humanos, entre ellos a la vecina ilustre de Hurlingham Iris Pereyra de Avellaneda.

«El Gobierno quiere un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad, si logramos eso, seremos una sociedad mejor» dijo el presidente Alberto Fernández al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner la entrega de los premios Azucena Villaflor, en una ceremonia que había sido suspendida durante la gestión del gobierno anterior.

Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, recordó que la ex ESMA es un «lugar emblemático» de este gobierno y de los argentinos, y rememoró que acompañó al ex mandatario Néstor Kirchner un 24 de marzo a ese edificio y que mujeres de cooperativas víctimas de violencia y pobreza trabajaron en la recuperación del establecimiento.

Asimismo, le dijo al Presidente que «tiene una tarea muy dura, porque a la pandemia de la de la economía macrista le sobrevino esta inédita, que todavía no sabemos cómo va a terminar».

«Ahora hay otros derechos humanos que tenemos que venir a reparar», expresó Cristina y convocó a la dirigencia a que haga «cada día un poco mejor» la vida de la gente.

En el acto participaron de modo remoto Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Una de las premiadas fue Iris Pereyra de Avellaneda, ex detenida-desaparecida, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y mamá de Floreal Avellaneda, un pibe de quince años ferozmente torturado y cuyo cuerpo apareció en las costas uruguayas. Iris es desde 2017, ciudadana ilustre de Hurlingham.

Junto a Iris fueron fueron distinguidas Ángela Lita Boitano, presidenta de Familiares; Eva Basterra, la hija de Víctor Basterra, fallecido el 8 de noviembre pasado; Rosa Schoenfeld de Bru, la mamá de Miguel Bru, desaparecido en 1993, y por videoconferencia Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que cumplió hace poco 101 años y Vera Vigevani de Jarach, mamá de Franca y referente de la Fundación Memoria Histórica y Social.

Asimismo, la titular de la Agencia Federal de Información (AFI), Cristina Caamaño, puso a disposición de la ciudadanía la información hallada sobre 13 organismos de derechos humanos, que integran el archivo de la ex Dirección de Antecedentes de la ex SIDE, además de un apartado especial sobre la Marcha de la Resistencia.

Entre los asistentes estaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, la ministra de Justicia, Marcela Losardo y el viceministro de esa cartera Juan Martín Mena; la directora del Museo Espacio ESMA, Alejandra Naftal; Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.

LA MAMÁ DEL NEGRITO AVELLANEDA

Iris de Avellaneda, es la mamá de «El Negrito» Floreal Avellaneda, quien a los 15 años de edad fue asesinado por la dictadura militar. Para Iris, el Negrito mamó toda la militancia de sus papás y de sus abuelos, de ahí viene su forma de ser. «Nos secuestraron juntos, a él y a mí, ya que no encontraron a mi marido, que era delegado en una metalúrgica de Munro. Yo estuve detenida, dependiendo del Poder Ejecutivo. Antes había estado 15 días detenida clandestinamente en Campo de Mayo, después pasé a Olmos y luego a Devoto, y de ahí salí en libertad. El Negrito apareció asesinado en las aguas del Río Uruguay. Al mes de cumplir los 15 años. Lo habían empalado. Ni los nazis hicieron lo que le hicieron a él. Mi hijo era militante de la Federación Juvenil comunista, era un chico muy revolucionario» describió Iris, que luego se convirtió una de las mayores luchadoras por los derechos humanos de nuestro país y hoy es referente de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre.