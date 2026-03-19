Docentes de UNAHUR lanzan un “contador de incumplimiento” para denunciar que el Gobierno no aplica la ley de financiamiento

La iniciativa fue impulsada por el Sindicato Unido de Docentes de la Universidad de Hurlingham (SUDHUR) junto a nodocentes, estudiantes y graduados de esa casa de estudios. El contador busca mostrar públicamente cuántos días pasaron sin que el Poder Ejecutivo cumpla con la normativa aprobada para garantizar recursos a las universidades públicas.“El contador nace de las y los profes. En una reunión surgió la pregunta recurrente: ‘¿Qué más puedo hacer para visibilizar nuestra situación?’. Un profesor contó que estaba haciendo el conteo en su estado de WhatsApp para que su entorno vea el tiempo que llevamos esperando que el Presidente cumpla la ley”, explicó Leonardo Mottillo, secretario general de SUDHUR.

Según relató el dirigente sindical, la idea se transformó en una acción colectiva dentro de la universidad. “Propuso colectivizar la acción y lo tomamos desde el Frente Sindical, Estudiantil y de Graduadas y Graduados de la UNAHUR. Lo materializamos junto a estudiantes de Informática de las agrupaciones estudiantiles. Es importante que la sociedad sepa la cantidad de días que pasaron sin que el Presidente cumpla la ley”, señaló.

El lanzamiento se da en medio de un conflicto creciente entre el sistema universitario y el Gobierno nacional por el atraso presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Durante el último año, rectores, investigadores y trabajadores de las universidades vienen advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones laborales y de funcionamiento de las instituciones.

Uno de los puntos más críticos es la caída del salario frente a la inflación. “Cada día que pasa sin cumplirse la ley por parte del Presidente es un día más sin recomposición de nuestros salarios. Tenemos una garantía salarial hoy en 250 mil pesos que lleva un año sin actualizarse. Nuestras graduadas y nuestros graduados se incorporan como docentes en sus carreras de origen, luego de años de estudio, y cobran eso. No hay convocatoria a negociación paritaria”, denunció Mottillo.

El dirigente también advirtió sobre el impacto que la situación está generando dentro de las universidades. “La situación del sistema universitario se agrava porque esto lleva a la renuncia de docentes muy valiosos que no pueden sostener más la cantidad de horas de trabajo por estos salarios. Esto provoca que se junten comisiones y se sobrecargue la tarea docente”, afirmó.

La falta de actualización del financiamiento también afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades, que enfrentan dificultades para afrontar gastos básicos como servicios, mantenimiento edilicio, becas estudiantiles y programas de investigación.

En ese contexto, distintas universidades nacionales vienen realizando paros docentes, jornadas de protesta y movilizaciones para exigir la plena aplicación de la ley y la recomposición salarial del sector.“Pretenden vaciarnos. Pero, a pesar de todo, docentes y nodocentes sostenemos las universidades, y esto debe ser lo que más le duele al Gobierno nacional”, sostuvo Mottillo.

Desde SUDHUR señalaron que el contador busca transformarse en una herramienta pública de seguimiento para alertar a la sociedad sobre el riesgo que implica el desfinanciamiento del sistema universitario. “Desde SUDHUR hemos definido un plan de lucha para defender al sistema universitario y el cumplimiento de la ley”, concluyó el dirigente.

Para ingresar al «Contador de incumplimiento» : https://sudhurok.github.io/reloj-ley-universitaria/