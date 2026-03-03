Gabriel Dahbar es CAYACANAYA 

Por Horacio Magnacco.

Gaby es líder de Cayacanaya. Gaby ES Cayacanaya. Hoy lo podes ver como cantante invitado (permanente) en Las Pelotas, siempre es un momento importante su entrada al escenario de la banda de Germán Daffunchio. Y hay mucho más de lo que se ve.

El primer recuerdo que tengo de Gabriel Dahbar es de 1979, sentado en el patio del colegio Echeverría, con una guitarra, y seguramente haciendo una canción de las que sabíamos todos, un Sui Generis, Pastoral o vaya a saber que estaba cantando. En ese muchacho de poco más de 16 años se dibujaba un artista.

Nos hemos cruzado en la casa de la familia Delgado, que por esos años era una usina de música y creación, los hurlinguenses hemos recibido allí la educación sentimental musical rockera que necesitábamos y que iba de Yes hasta Oregon, pasando por John McLaughlin. Visitar a Santiago o a Joaquín Delgado y escuchar discos enteros. Lado A. Lado B. “¡Escuchá esto!”. Siempre detrás de un Grial que se iba renovando en cada revista Pelo que llegaba a nuestras manos.

A sus estudios de Arquitectura le compitió una banda, su primera banda que se llamó Agnus Dei, orgullosamente de William Morris, cuando todo era nada y era nada el principio.

A bordo de su guitarra Kuc, regalo de sus viejos (con mucho esfuerzo) en 1976, eran tiempos difíciles, cuando andar con el cabello largo que te pasara el cuello de la camisa era un problema mayor.

Las vueltas de la vida nos reencontró ya en los ochentas, Gaby al frente de La Legión Extranjera, una banda que formó junto a su par histórico, su compañero inseparable durante mucho tiempo, Oscar Antonio “Cachi” Vacirca.

La Legión Extranjera giró por todos lados, muchos reductos de Capital (Cemento, entre otros). y ya en 1990, se creó Cayacanaya, poco antes de sus apariciones junto a Las Pelotas.

Gaby es un artista de tiempo completo que define a su proyecto Cayacanaya como “Psico Power Rock”. Ese sonido ocupa un espacio propio que podríamos ubicar entre el grito desolado de Peter Hammill y la energía de Nick Cave, en tanto la banda dibuja finos trazos repitiendo mantras que rompen el silencio. Verlos es cosa seria. Gente fina.

Hubo un disco editado en 1997, bajo el sello Uan Chu en 1997, que se llamó “La Gota en el Lago”, lamentablemente no está disponible en los canales digitales, pero te podés dar una vuelta por youtube y ver algunas de las actuaciones o videos de la banda.

Como cantante invitado de Las Pelotas opina su amigo Germán Daffunchio: “Hay temas que por respeto a Alejandro Sokol no los puedo cantar, y es una lástima haberlos dejado de tocar, la aparición de Gabriel nos dió esa posibilidad”. Su participación no es un reemplazo de Sokol, aporta su personalidad y su estilo propio.

No me da vértigo decir que Gabriel es uno de los artistas más auténticos que dio esta comarca. Conoce el valor de las palabras que recita y maneja los silencios de un modo ejemplar, es un frontman que conoce y respeta el escenario que pisa, que cada performance que ejecuta tiene un objetivo claro. Lo he visto en escenarios enormes (estadios) y en presentaciones personales. Brilla en todos lados. Sólo o acompañado.

Las diferentes formaciones que tuvo Cayacanaya guardan un sonido propio que no cruza modas, viven en su propio espacio/ tiempo, y alojan joyas increíbles en forma de canción, todas viven en las manos y la expresión de Gabriel, que no duda en tomar su guitarra para acercar un “descubrimiento” de un tema propio que tiene más de 25 años.

Hoy Cayacanaya es Gabriel Darío Dahbar en voz y guitarra, Guillermo Pons en batería, Matias Gravier en guitarras, Alfredo Astudillo en bajo y Pablo Corneli en percusión. Ensayan, se preparan y proponen un 2026 con sorpresas.

Hay nuevos ensayos, se preparan porque se acercan fechas con actuaciones en Dixon de Santos Lugares, en San Justo, en San Telmo, Villa Luro, en streamings (Red Mosquito), mientras ya prepara el año próximo (si, ve el 2027 desde éste febrero). Estén atentos a esas novedades en https://www.instagram.com/cayacanayaok/

Crucemos los dedos, hay Cayacanaya en el horizonte.