Ghi, Descalzo y Zabaleta en la reorganización del peronismo en la región con aval de Kicillof

El pasado jueves la Universidad de Morón fue sede de la presentación de la encíclica Magnifica humanitas, primera del pontificado de León XIV. El evento fue encabezado por Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, en el marco de las actividades previas a la llegada del Papa.

De la actividad participaron distintos protagonistas de la vida pública de la región, y tuvo visibilidad un nuevo encuentro de dirigentes fuertemente alineados al gobernador Axel Kicillof, como lo son el intendente de Morón, Lucas Ghi y el ex intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo, que junto al ex intendente y actual concejal de Hurlingham, Juan Zabaleta conforman una mesa de dirigentes con peso territorial en medio de la discusión sobre el futuro del peronismo bonaerense en el que se discute, entre otras cuestiones, el peso que tendrán las distintas formas de construcción política —con Máximo Kirchner como una de las referencias centrales de La Cámpora y con Kicillof al frente del PJ provincial—.

Desde ese espacio destacaron que “la presencia conjunta de Ghi, Descalzo y Zabaleta vuelve a mostrar una mesa de dirigentes con trayectoria, experiencia de gestión y una fuerte construcción territorial. Hay además un dato político que los vincula: los tres cuentan con el respaldo del gobernador, Axel Kicillof. En un peronismo que atraviesa una discusión de fondo sobre su conducción y su futuro, esa coincidencia adquiere una dimensión que excede la política de un solo distrito”.

Del encuentro también participaron el presidente de la Unión Industrial del Oeste, Edgardo Gámbaro y el secretario general de ATE Morón, Alfredo Silva.