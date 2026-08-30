Los indispensables militan en los barrios

El doctor en Sociología Denis Merklen presentó en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) su último libro Los indispensables. Luego de recorrer nuestra universidad, también se reunió con el Rector Jaime Perczyk e investigadores.

En la primera parte de la presentación, Merklen habló sobre el proceso de escritura de su libro y sobre la investigación de campo realizada. Luego tuvo lugar un intercambio con el público y el autor firmó libros.

Nacido en Montevideo, Merklen se formó en la Universidad de Buenos Aires y, finalmente, se radicó en Francia. Es profesor de la Universidad de la Sorbona, director del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París e investigador del Centro de Investigaciones sobre las Américas. Llevó adelante numerosos proyectos de investigación sobre barrios populares, movimientos sociales, políticas sociales y culturales. Luis Bamonte, Director del Instituto Educación de la UNAHUR, destacó el valor del primer libro del sociólogo uruguayo, Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática (1991), que es considerado una referencia para el estudio de la vida en los barrios populares de Argentina luego de la última dictadura cívico-militar.

“Mi trayectoria personal le da a este paso por estos rincones del conurbano un color particular. De un rincón parecido, de Ciudad Evita, llegué a la universidad, donde me formé como sociólogo e investigador”, introdujo Merklen. También, en tono de broma, dijo considerarse, más que un sociólogo, “una especie de barriólogo”.

El especialista se refirió a su primer libro, que relató un proceso de ocupación de tierras que dio como resultado el surgimiento de tres barrios en La Matanza. “Yo quería escribir para que los protagonistas tuviesen un registro de lo que habían hecho, que me maravillaba; pero, por otra parte, quería dar a conocer esa experiencia fuera de esos barrios”, expresó. Y afirmó que “Los indispensables tiene una intención similar a la de aquel primer trabajo”.

Este nuevo libro se ocupa de distintas militancias barriales en varias ciudades francesas. Entre las experiencias abordadas, se encuentran el teatro popular, un lavadero comunitario, un club de fútbol y un grupo de madres que lucha para proteger a sus hijos del narcotráfico. “Esos militantes indispensables son el objeto del libro”, dijo. También explicó que estos grupos suelen ser maltratados por el Estado y que, con la crisis de los viejos partidos de izquierda europeos, se encuentran en una situación de orfandad política.

Merklen considera que en las experiencias investigadas se encuentra una enorme enseñanza para el mundo de la universidad. “La vida política de nuestras democracias y de nuestras sociedades se presenta en los asuntos pequeños de la vida cotidiana”, reflexionó. Por otra parte, destacó que lo que sucede en los barrios populares de Francia tiene conexión con problemáticas que pueden ser muy cercanas a estudiantes y docentes de la UNAHUR.