Se presentó en la Universidad de Morón «Magnifica humanitas» rumbo a la visita papal

La diócesis moronense y la Universidad de Morón reunieron a referentes eclesiales, educativos y sociales para profundizar la primera encíclica de León XIV, a pocos meses de su llegada al país. Se destacó la figura de Jerusalén, basada en formar comunidad y la inclusión de las personas más vulnerables.

La diócesis de Morón, a través de la Junta Regional de Educación Católica (JUREC), y la Universidad de Morón presentaron este 27 de agosto la encíclica Magnifica humanitas, primera del pontificado de León XIV, en el marco del camino de preparación espiritual y comunitaria hacia la visita que el Santo Padre realizará a la Argentina en noviembre.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la casa de altos estudios y contó con la participación del obispo diocesano, monseñor Alejandro Benna, junto con autoridades de la JUREC, sacerdotes, diáconos, religiosos, dirigentes políticos y sindicales, referentes educativos, docentes, estudiantes universitarios y representantes del ámbito cultural y parroquial.

La actividad fue presentada como el primer gran paso de un itinerario que busca preparar a la comunidad para la histórica visita del pontífice.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la JUREC, profesor Marcelo López, quien destacó el valor del encuentro como inicio del camino comunitario hacia la llegada del Papa y subrayó el significado de la encíclica, publicada a 135 años de Rerum novarum de León XIII.

«La actividad representa un primer gran paso en el camino comunitario hacia la llegada del Santo Padre», afirmó.

La exposición principal comenzó con una intervención de monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, quien situó el documento dentro de la Doctrina Social de la Iglesia.

Posteriormente, el filósofo y especialista en ciencia y tecnología Santiago Liaudat, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y docente de la Universidad Nacional de La Plata, profundizó los principales ejes del texto pontificio.

Durante la jornada se abordaron algunos de los temas centrales de Magnifica humanitas, entre ellos la contraposición entre Babel y Jerusalén como imágenes de dos formas de construir la sociedad: una basada en el aislamiento y otra en la comunidad y la inclusión de las personas más vulnerables.

También se reflexionó sobre el llamado evangélico a «detenerse ante el necesitado» en lugar de «pasar de largo», una perspectiva desde la cual los expositores analizaron cómo la inclusión o la exclusión terminan definiendo las políticas sociales y económicas.

Otro de los ejes estuvo dedicado a los desafíos contemporáneos, como la innovación orientada al bien común, la hiperconcentración de la riqueza, la exclusión social, los capitalismos de plataforma y la búsqueda permanente de paz y trabajo, destacando la continuidad entre el magisterio del papa Francisco y el de León XIV.

La actividad concluyó con un espacio participativo en el que los asistentes formularon preguntas mediante un código QR, respondidas por los expositores.

El intercambio cerró con una manifestación compartida de esperanza y compromiso creativo frente a las problemáticas actuales, en sintonía con el llamado de la encíclica a construir una sociedad más fraterna, inclusiva y orientada al bien común.

/AICA